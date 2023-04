Comunali, svolta a Fiumicello Villa Vicentina: Dijust nuovo sindaco

FIUMICELLO VILLA VICENTINA È Alessandro Dijust, 39enne già assessore comunale allo Sport e alla Promozione del territorio dell’amministrazione di Laura Sgubin, il nuovo sindaco del Comune di Fiumicello Villa Vicentina.

Nel consegnare la vittoria a Dijust, gli elettori hanno voluto darà continuità al percorso iniziato cinque anni fa con la fusione dei due Comuni, non priva di qualche polemica.

Lo spoglio dei voti è stato lungo e a momenti concitato a causa di qualche contestazione sulle preferenze, che a tarda sera non erano ancora certe.

Il neo sindaco, sostenuto dalle liste Vivi Fiumicello Villa Vicentina e Noi SiAmo Fiumicello, a caldo ha commentato che «questa è una vittoria del gruppo. Siamo veramente contenti – commenta ancora frastornato dal risultato –, anche perchè partivamo sfavoriti e abbiamo dovuto sempre rincorrere. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per portare avanti questo progetto, al quale abbiamo creduto e per il quale nessuno ha fatto fughe in avanti. Ora andremo a lavorare per Fiumicello e Villa Vicentina portando avanti il nostro programma».

Serafico Franco Mattiussi, candidato sindaco della Lista Per Fiumicello Villa Vicentina, che è arrivato alle spalle di Dijust.

È stato il primo a mandare un messaggio di auguri al nuovo sindaco. «Mai andare contro la volontà degli elettori – il suo commento –. Noi faremo una opposizione attenta e costruttiva, auspicando che finalmente si possa ricostruire questa comunità, Fiumicello e Villa Vicentina, e che questa possa ripartire». Terzo Gianni Rizzatti, che da casa ha aspettato sereno, l’esito delle urne, che rileva come «il popolo ha scelto, ne prendiamo atto. Ho già fatto gli auguri di buon lavoro ad Dijust». Rizzatti e Dijust, assessori uscenti, si sono ritrovati a colleghi di giunta a sfidanti.

«Il percorso elettorale è stato avvincente e costruttivo – dice Dijust –, negli incontri con la cittadinanza, abbiamo costruito momenti di interesse basati sul dialogo. Il focus è la persona, la famiglia, le associazioni e le attività legata al lavoro del nostro territorio. In questo percorso le due squadre formate da uomini e donne del paese si sono impegnate con dedizione».