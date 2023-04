I quattro candidati presidente hanno votato

Ha votato domenica mattina presto nel suo seggio a Tricesimo Giorgia Tripoli, la candidata alla presidenza del Friuli Venezia Giulia sostenuta dalla lista Insieme Liberi. Tripoli è l'unica donna tra i quattro sfidanti alla carica di presidente di Regione.

Ha votato poco dopo le 10 nel suo seggio in via Carli a Trieste il presidente uscente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e candidato per il centrodestra in questa nuova tornata di elezioni regionali. Fedriga è arrivato al seggio assieme alla moglie e ai due figli piccoli.

Il candidato del blocco di centro sinistra Massimo Moretuzzo, che nella prima mattinata di domenica ha espresso il suo voto nel seggio di Mereto di Tomba, il suo paese.

Il candidato del Terzo polo, Alessandro Maran ha invece votato a Grado, dove risede.