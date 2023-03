E’ il giorno della sfida dei big. Schlein-Salvini. Poi Conte e Bernini

TRIESTE La partita è ormai alle ultime, il tempo dei giochi è finito. I candidati alzano la posta in palio e affilano le armi per chiudere in bellezza la campagna elettorale: Elly Schlein e Matteo Salvini oggi, giovedì 30 marzo, saranno a Trieste.

La nuova segretaria del Pd era attesissima da giorni, dopo le tante indiscrezioni circa la sua visita in città. L’aspirante governatore Massimo Moretuzzo chiude dunque la sua campagna elettorale triestina calando l’asso: un primo evento conclusivo con i candidati del Patto per l’Autonomia è in agenda oggi alle 16.15 al gazebo elettorale di piazza della Borsa, poi alle 18 l’arrivo di Schlein a dare la “benedizione” romana al candidato del centrosinistra. La leader dem si sposterà poi a Udine mentre Moretuzzo chiuderà definitivamente la sua campagna domani, a Gemona del Friuli. Rimanendo sempre nel campo del centrosinistra, i pentastellati sono pronti ad accogliere Giuseppe Conte: l’ex premier e leader del M5s farà un tour in regione domani, con tappa obbligatoria nel capoluogo del Fvg. I dettagli saranno svelati nella giornata di oggi.

Spostandoci nel fronte del centrodestra, la più attesa è sicuramente la premier Giorgia Meloni, in visita domani a Udine per ultimo richiamo a sostegno del presidente ricandidato Massimiliano Fedriga. Il fortino di Trieste, però, non rimarrà scoperto. Il Carroccio torna per l’appunto a schierare Matteo Salvini: il vicepremier e ministro delle Infrastrutture sarà in città questo pomeriggio alle 15.30, presso le case Ater di via Caravaggio. Per Salvini si tratta della terza visita in città in neanche due settimane: il 17 marzo aveva visitato la Capitaneria di porto, mentre lunedì scorso aveva fatto capolino al gazebo della Lega in piazza della Borsa assieme al ministro del Mef Giancarlo Giorgetti. Oggi visiterà il progetto Pinqua, appunto in via Caravaggio, per discutere con il sindaco Roberto Dipiazza e il presidente dell’Ater Riccardo Novacco l’annunciato investimento da 16 milioni di euro finalizzato a riqualificare il complesso di San Giovanni. Subito dopo tappa bis al gazebo biancoblu, per un ultima chiamata degli elettori per i candidati leghisti. Ma non è finita qui: la coalizione a sostegno di Fedriga ha in calendario pure la ministra di Università e Ricerca Anna Maria Bernini. L’esponente forzista sarà in ateneo domani alle 11, per incontrare il rettore Roberto Di Lenarda e firmare l’albo d’onore.

L’ultimissimo appello, però, non arriva da big politici, bensì dall’Ande, l’Associazione Nazionale Donne Elettrici di Trieste, che invita a recarsi alle urne il 2 e il 3 aprile. «Il voto è uno degli elementi fondanti della nostra democrazia», si legge nella nota Ande: «Non votare significa non onorare chi si è battuto per questo diritto ed anche non riconoscere il principio sacrosanto di uguaglianza. La democrazia è preziosa e non dobbiamo darla per scontata, dobbiamo sostenerla sempre»