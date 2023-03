Regionali: Elly Schlein in Friuli Venezia Giulia il 30 marzo

La segretaria del Partito Democratico e parlamentare Elly Schlein sarà in Friuli Venezia Giulia giovedì 30 marzo per incontrare gli elettori in vista delle prossime elezioni regionali, in programma il 2 e 3 aprile.

La visita è stata annunciata questa mattina nel corso di un incontro elettorale del Pd dal segretario regionale del partito, Renzo Liva.

Schlein farà tappa a Trieste in piazza della Borsa alle 18 e successivamente, al Palamostre di Udine alle 20, dove interverrà con le candidate e i candidati del Partito Democratico a sostegno del candidato presidente Massimo Moretuzzo e del candidato sindaco di Udine Alberto Felice De Toni.