Moretuzzo sul palco con il centrosinistra: «In campo per vincere»

Sanità pubblica, migranti ed efficienza degli enti locali. Al teatro Miela di Trieste Massimo Moretuzzo spara a zero sui 5 anni di amministrazione Fedriga, mentre i rappresentanti del centrosinistra danno la carica alla base per l’ultima settimana di campagna elettorale.

Il pomeriggio lo apre l’attore Maurizio Zacchigna, le cui gag fanno satira sulle peripezie di un paziente incapace di farsi visitare dal proprio medico di base e alle prese con l’estenuante gimkana per fare le visite dopo la riduzione dei distretti sanitari decisa dal centrodestra. Dopo i sorrisi a denti stretti, arrivano le critiche del candidato: «Per mesi – incalza Moretuzzo – la maggioranza non ha convocato la commissione Sanità per non raccontare quanto male vanno le cose. Hanno negato i dati sulla mortalità del Covid. Gli operatori vivono un senso di impotenza e negli ultimi due anni abbiamo avuto 1.300 dimissioni volontarie perché non sopportano di non poter dare risposte ai bisogni di salute. C’è un’emorragia in corso e noi vogliamo dare voce a medici, infermieri e operatori che sono i protagonisti del cambiamento, ma a cui si è imposto il diktat di non parlare con la stampa».

L’intervista del responsabile di Ansa Fvg Francesco De Filippo tocca il tema dei migranti: «Abbiamo sentito una caterva di slogan beceri che non hanno portato a nulla», dice Moretuzzo, secondo cui «Fedriga prima della sua evoluzione democristiana aveva proposto a inizio legislatura di costruire un muro di 300 chilometri lungo il confine e di mettere i forestali a pattugliare i boschi. Ora, a dieci giorni dal voto, spuntano le fototrappole, dopo che la sindaca di Monfalcone ha istigato il Consiglio regionale a chiedere al governo di rendere più difficile il ricongiungimento familiare, che serve invece a creare progressi di integrazione».

Moretuzzo vede un sistema delle autonomie locali in crisi: «Ci sono 700 milioni di euro di opere ferme perché nei Comuni manca il personale. La riforma della maggioranza è fallita: i Comuni hanno perso in alcuni casi anche l’80% del personale e la risposta del centrodestra è reintrodurre uno strumento ottocentesco come le Province». Immancabile il passaggio sull’ovovia: «L’impianto a fune di Barcellona registra un milione di passeggeri all’anno. Il progetto del Comune di Trieste parla di 3,6 milioni di utenti». Risate in sala, mentre Moretuzzo si fa serio: «Faremo di tutto per impedire un’opera devastante per il territorio».

Il leader del centrosinistra vede un’alleanza compatta: «In questi 5 anni abbiamo quasi sempre lavorato all’unisono, costruendo una visione comune». Eppure Fedriga è favorito: «Faremo di tutto per far vincere l’improbabile», chiude rispondendo a distanza al pronostico di Matteo Salvini sul centrosinistra doppiato dal centrodestra.

I rappresentanti degli altri partiti della coalizione precedono il candidato con interventi di sostegno. La segretaria del Pd triestino Caterina Conti chiama i militanti allo sforzo finale: «Stiamo in campo fino all’ultimo minuto utile. Noi con Moretuzzo presidente rappresentiamo l’unica vera alternativa alla destra per la guida di questa Regione. Siamo il centrosinistra unito, variegato e plurale che noi del Pd abbiamo voluto e costruito. Vincere è la nostra unica opzione», contro «una destra di ignoranti che nega il cambiamento climatico e che non ha approvato la doppia preferenza di genere».

Per il M5s, il consigliere regionale Andrea Ussai ricorda come «tra un mese tornerò al mio lavoro di operatore sanitario, ma il mio distretto non esisterà più: questa maggioranza non mette al centro la sanità pubblica, la giustizia sociale e la giustizia sociale».

Accorato l’intervento di Riccardo Laterza, che con Adesso Trieste sostiene il Patto per l’autonomia, perché «siamo convinti che serva segnare una nuova strada per la nostra Regione, dando voce alle tante persone messe ai margini dalla maggioranza di destra e dalla sua profonda arroganza. Nella regione c’è volontà di cambiamento e continueremo a organizzarla».