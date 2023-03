Fico a Trieste: "Il governo è miope: attacca i più deboli"

TRIESTE «Il governo è un governo miope, che come primo atto attacca i più deboli e in difficoltà», siano essi del sud Italia o del Friuli Venezia Giulia, «sottraendo risorse al reddito. È una vergogna. Lo cambia, poi fa la Mia. È un governo confuso che sta mettendo tassello per tassello in modo preordinato un attacco alle persone più in difficoltà». È quanto ha affermato l'ex presidente della Camera e presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle Roberto Fico, arrivando a un evento elettorale a Trieste sul tema 'Tra reddito di cittadinanza e Mia: la partita che si gioca sulla pelle degli ultimì con i candidati alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. La scelta di appoggiare il candidato alla presidenza, Massimo Moretuzzo, sostenuto dal centrosinistra, ha spiegato Fico, è «una scelta di campo della sanità pubblica. Noi abbiamo bisogno di una sanità pubblica sempre più forte e territoriale, perché è lì il grande investimento in civiltà. E poi c'è il tema ambientale: per noi la transizione ecologica è fondamentale e questo candidato sposa in pieno questa idea». Infine, per quanto riguarda il rapporto tra Pd e M5S, Fico ha concluso: «Auguriamo un buon lavoro a Elly Schlein. Poi dovremo vedere come tutte queste tematiche verranno declinate all'interno del Pd e sui territori perché non sarà facile. Noi abbiamo delle tematiche importanti e le portiamo avanti con coerenza e con identità». Video di Massimo Silvano

01:35