Elezioni regionali: alle 18 il primo confronto tra i quattro candidati alla presidenza del Fvg

GORIZIA Tutto pronto a Gorizia per il primo confronto – aperto al pubblico - tra i quattro candidati alla presidenza della Regione in vista del voto del 2 e 3 aprile, che si aprirà alle 18 nel teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia. Massimiliano Fedriga, Massimo Moretuzzo, Alessandro Maran e Giorgia Tripoli saranno “interrogati” dai direttori del Piccolo Roberta Giani e del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini.

Le due testate hanno infatti organizzato assieme l’appuntamento, con il patrocinio del Comune di Gorizia.

Le porte del teatro si sono aperte alle 17.30 ed è stato garantito a tutte le persone che si sono registrate sul sito, mentre dalle 17.55 ci sarà l’accesso libero senza prenotazione fino a esaurimento posti.

Alle 18 inizierà il dibattito, al quale si potrà assistere in diretta streaming sul sito del Piccolo e sul sito del Messaggero Veneto.

I preparativi

A fare gli onori di casa, già dalle 17, è il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che si è presentato con largo anticipo a teatro per sovrintendere ai preparativi: microfoni, luci e allestimenti. “La scelta di fare qui il dibattito? Non poteva essere altrimenti” afferma con una punta di orgoglio.

Massimiliano Fedriga e Alessandro Maran dietro le quinte

Massimo Moretuzzo mentre si prepara al dibattito

Intanto all’esterno del teatro iniziano ad arrivare alla spicciolata cittadini e politici che hanno deciso di assistere dal vivo allo “show”, l’unico aperto al pubblico in vista della tornata elettorale. Il primo dei quattro candidati a palesarsi davanti a via Garibaldi è Alessandro Maran. A seguire sono arrivati Massimiliano Fedriga e Massimo Moretuzzo.

Fedriga, Maran e Moretuzzo dietro le quinte

Alle 17.50 è arrivata a teatro anche la quarta candidata alla presidenza, l’unica donna: Giorgia Tripoli.

I protagonisti

Quella di oggi sarà un’opportunità in più per i cittadini elettori per approfondire i contenuti dei programmi di Massimiliano Fedriga, presidente uscente sostenuto dalla maggioranza di centrodestra (Lista Fedriga, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Autonomia responsabile), Massimo Moretuzzo, l’uomo di sintesi tra centrosinistra e autonomisti (Patto, Pd, Slovenska Skupnost, M5s, Open sinistra Fvg, Alleanza Verdi-Sinistra), Alessandro Maran, la carta giocata dal Terzo polo che unisce Azione, Italia Viva e +Europa, e Giorgia Tripoli, l’avvocato udinese che ha il supporto di diversi movimenti anti-sistema (Insieme liberi).