Regionali Fvg, il primo confronto aperto al pubblico tra i quattro candidati alla presidenza

TRIESTE Sarà il primo confronto tra i quattro candidati alla presidenza della Regione in vista del voto del 2 e 3 aprile. Anzi, l’unico aperto al pubblico, stando alle agende degli staff. Sabato 11 marzo, a partire dalle 18, nel teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia, Massimiliano Fedriga, Massimo Moretuzzo, Alessandro Maran e Giorgia Tripoli saranno “interrogati” dai direttori del Piccolo Roberta Giani e del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini.

Come partecipare

Le due testate hanno infatti organizzato assieme l’appuntamento, con il patrocinio del Comune di Gorizia. La partecipazione è libera a gratuita. Per accedere è sufficiente registrarsi all’indirizzo https://eventi-live.gedidigital.it, ma ci si può iscrivere ancora più facilmente inquadrando con lo smartphone il Qr code qui sotto:

L’ingresso a teatro, aperto alle 17.30, verrà garantito con precedenza a tutti i registrati (dalle 17.55 accesso libero senza prenotazione fino a esaurimento posti).

Fedriga

Fedriga, l’uscente, anticipa che il suo intervento avrà in premessa quanto fatto nella legislatura. Anni complicati, tra pandemia, guerra e inflazione, ma con entrate in aumento per il Friuli Venezia Giulia grazie alla rinegoziazione dei patti finanziari con lo Stato che hanno liberato maggiori risorse per oltre due miliardi. «Il prossimo mandato, se gli elettori confermeranno la nostra proposta di governo – dichiara il presidente della Regione –, sarà in continuità e si caratterizzerà per una visione di prospettiva, con investimenti in sanità, welfare, imprese e in un settore ambientale in cui porteremo avanti l’ambizioso progetto della Valle dell’Idrogeno». Quanto alle infrastrutture, prosegue Fedriga, «chiusa la partita della Newco, sarà importante lo sviluppo del traffico aereo, con il valore aggiunto del polo intermodale».

Moretuzzo

Moretuzzo punterà invece sul «risanamento della sanità attraverso investimenti, incentivi al personale, potenziamento della prevenzione, nomina dei professionisti migliori ai vertici delle Aziende». E ancora, «forte impegno verso la transizione ecologica con l’istituzione di un tavolo permanente per l’emergenza climatica e la redazione di un piano di adattamento alla situazione, investimenti per diminuire le perdite di acqua potabile e incentivi per il riutilizzo delle acque depurate per industrie e case». In economia, tra l’altro, «la proposta sarà di destinare il 3% del Pil regionale alla ricerca, favorire l’economia circolare, portare l’occupazione femminile al 70%».

Maran

I punti chiave della campagna di Maran sono invece «l’aumento di attrattività del Fvg, per far venire e poi trattenere giovani e talenti nella nostra regione, rompere l’isolamento infrastrutturale e geopolitico attraverso il potenziamento dell’intermodalità e delle reti ferroviarie e la cooperazione transfrontaliera, puntare sulla prossimità delle cure, la de-ospedalizzazione delle cronicità e la modernizzazione ed efficientamento dell’organizzazione sanitaria, investendo sul personale». Nel programma del Terzo Polo anche il Garante per la terza età, la ricostituzione della Consulta giovanile, rinnovati pacchetti di servizi di welfare.

Tripoli

Giorgia Tripoli, candidata di Insieme liberi, spiega che all’incontro di Gorizia insisterà soprattutto sull’approccio ai grandi temi della salute, dell’alimentazione, dell’ambiente: «Il nostro obiettivo di fondo è un Friuli Venezia Giulia in cui il cittadino, anche quello con minori possibilità economiche, possa avere accesso al cibo sano, quanto possibile biologico: questa è la nostra differenza. Viviamo in una regione - sottolinea - in cui la sanità ha visto tagliati i fondi al pubblico a favore del privato, chiusi punti di Pronto soccorso, congelate le liste d’attesa. Problemi reali che si possono però risolvere con un cambiamento sostanziale del modo di vivere. Le persone non vanno imbottite di farmaci quando è troppo tardi. Quello che serve è un’educazione all’alimentazione sana e al movimento, le migliori armi per evitare le malattie. Più prevenzione, dunque – conclude Tripoli –, in un contesto in cui ci si dovrà anche concentrare su un’importante azione anti inquinamento».

