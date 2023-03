Regionali, Russo presenta il sondaggio sulla cabinovia di Trieste: “Il 65% è contrario”

TRIESTE Il 65% dei triestini è contrario alla realizzazione di una cabinovia che colleghi le rive della città al Carso, partendo dal Molo IV e arrivando a Opicina.

È quanto emerge da un sondaggio condotto da Ixè su un campione di 600 residenti e presentato oggi, venerdì 3 marzo, durante un incontro, da Francesco Russo (Pd), candidato alle regionali del 2 e 3 aprile e contrario alla realizzazione dell'opera.

Secondo l'indagine, il 64,3% degli intervistati conosce bene il progetto avviato dall'amministrazione comunale attraverso fondi del Pnrr: il 32% è favorevole, il 65% contrario. Un dato in aumento quest'ultimo, ha osservato Russo, rispetto al 2021, quando i contrari erano il 51%.

Il 63% ritiene inoltre che l'ovovia non sia un mezzo di trasporto più efficace dell'autobus per collegare la città al Carso e, se entrasse in funzione, il 79% non la prenderebbe abitualmente. Per il 72% la cabinovia non è un progetto utile ad abbattere il traffico e il 56,6% preferirebbe un tram leggero tra le rive a Miramare, contro il 3,4% che invece preferirebbe la cabinovia.

Tra gli intervistati, il 21,1% alle scorse politiche ha votato il Pd, il 29,2% FdI. «Le prossime elezioni devono essere anche un referendum dei triestini - ha affermato Russo - per dire a una classe dirigente che oggi governa -, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, lista Fedriga - che questa opera non si deve fare, è inutile», l'alternativa, ha ribadito, potrebbe essere un tram leggero. «I fondi del Pnrr si possono negoziare con Roma: chiediamo di poter restituire i fondi che devono essere spesi in tempi troppo brevi per realizzare un'opera a Trieste e in cambio ci sono delle risorse libere che possiamo chiedere al Ministero».