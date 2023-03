Regionali in Friuli Venezia Giulia, ecco l’oordine di candidati e liste nella scheda elettorale

TRIESTE La sorte ha premiato la candidata presidente di Insieme e liberi Giorgia Tripoli, l’unica donna in corsa per guidare la Regione nei prossimi cinque anni. Il suo nome, e quindi il suo simbolo, sarà il primo nella scheda elettorale. A seguire, gli elettori, i prossimi 2 e 3 aprile, troveranno Alessandro Maran candidato del terzo polo, ovvero Azione-Italia viva e +Europa, Massimiliano Fedriga il presidente uscente riproposto dal centrodestra e Massimo Moretuzzo, candidato dal centrosinistra che in Friuli Venezia Giulia si presenta unito.

L’ordine è stato stabilito dal sorteggio effettuato, ieri, a Udine, dalla commissione elettorale presieduta dal già procuratore generale della Corte di appello di Trieste, Dario Grohmann. Nella stessa sede sono state sorteggiate pure le liste a sostegno dei candidati del centrodestra e del centrosinistra per stabilire in quale ordine saranno indicate nelle schede. Le due liste che, rispettivamente, sostengono Tripoli e Maran saranno indicate, invece, nella stessa posizione in tutte le circoscrizioni.

Unica eccezione per Tolmezzo, dove la lista Insieme liberi non è stata ammessa. Il numero di firme presentate era inferiore a quello richiesto e la commissione non l’ha ammessa. I rappresentanti delle 11 tra partiti e associazioni che hanno creato Insieme liberi stanno valutando se presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar). L’esclusione costringe i candidati a faticare un po’ di più per raggiungere negli altri quattro collegi almento il 4 per cento dei voti di lista necessario per entrare a far parte del prossimo Consiglio regionale. Gli elettori del collegio di Tolmezzo troveranno comunque la candidata di Insieme e liberi nella scheda elettorale che, salvo colpi di scena, potrà ricevere solo le preferenze personali. Il voto attribuito solo al candidato presidente non viene attribuito alla lista, mentre il voto di lista viene attribuito anche al candidato presidente.

Chiariti questi aspetti, l’ordine delle liste a sostegno delle coalizioni cambia in ogni collegio. Nella circoscrizione elettorale di Trieste, Fedriga avrà al fianco Lega, Fi, FdI e Autonomia responsabile (Ar) e Fedriga presidente; in quella di Gorizia Ar, Lega, Fedriga presidente, FdI e Fi; a Udine Ar, Lega, Fi, FdI e Fedriga presidente, mentre a Tolmezzo al primo posto ci sarà la Lega seguita da Fi, Fedriga presidente, FdI e Ar; a Pordenone Ar seguita da Fedriga presidente, Fi, Lega e FdI. Sull’altro versante Massimo Moretuzzo nel collegio di Trieste sarà affiancato da Pd, Open sinistra Fvg, Slovenska Skupnost, Alleanza Verdi Sinistra, M5s e Patto per l’autonomia, mentre nel collegio di Gorizia l’ordine sarà il seguente: Slovenska Skupnost, Open sinistra Fvg, Alleanza Verdi Sinistra, M5s, Pd e Patto per l’autonomia. Nel collegio di Udine, i sostenitori di Moretuzzo seguiranno questo ordine: Patto per l’autonomia, Open sinistra Fvg, Alleanza Verdi Sinistra, Slovenska Skupnost, Pd e M5s. E se nel collegio di Tolmezzo gli elettori troveranno al primo posto Alleanza Verdi Sinistra seguita da Slovenska Skupnost, Patto per l’autonomia, Pd, Open sinistra Fvg e M5s, nel collegio di Pordenone l’ordine sarà: Patto per l’autonomia, Pd, Slovenska Skupnost, Alleanza Verdi Sinistra, M5s e Open sinistra Fvg.

Stabiliti gli ordini di candidati e liste, una volta scaduto il tempo concesso agli esclusi per presentare i ricorsi, la prossima settimana la Regione potrà stampare le schede elettorali. I rappresentanti dei partiti auspicano di avere presto in mano la bozza della scheda per distribuirla nei vari incontri elettorali. La memoria visiva farà la propria parte, soprattutto chi è finito nelle posizioni intermedie teme di non essere sufficientemente visibile.

A prescindere dalle posizioni occupate nelle liste, la campagna elettorale è entrata nel vivo. In Friuli Venezia Giulia iniziano ad arrivare i big della politica italiana a sostegno dei rispettivi candidati presidenti. Le presentazioni delle liste e delle coalizioni si susseguiranno per tutto il mese di marzo come pure gli incontri e i confronti.

Alle elezioni regionali sono state ammesse tutte le 13 liste depositate con l’unica eccezione per l’esclusione di Insieme e liberi nella circoscrizione di Tolmezzo. Complessivamente si contano quattro aspiranti presidenti e 533 candidati. Fino a martedì sera, prima delle notifiche, erano tre in più, il gruppone comprendeva anche i tre esclusi per errori formali dalle file di Alleanza Verdi Sinistra.