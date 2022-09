Elezioni Politiche, imbrattata la sede Fdi di Trieste

TRIESTE Imbrattata la notte scorsa la sede di Fratelli d’Italia in via Rismondo a Trieste con la scritta «Ora e sempre fasci appesi».

«So che dovrei essere arrabbiato per la scritta apparsa questa notte sulla nostra sede. Ma a me sembrano solo dei poveri sfigati che ci sono restati tanto tanto male per il risultato elettorale. Fatevene una ragione!»

Così in una nota su Fb capogruppo Fvg del partito Claudio Giacomelli.

Solidarietà è stata espressa anche dal consigliere Pd e vicepresidente del Consiglio Fvg Francesco Russo per il quale «il rispetto, anche verso chi ha idee opposte alla proprie, è alla base della democrazia e della politica. Imbrattare vigliaccamente la sede di un partito con frasi ingiuriose e minacciose non è politica, è un reato».

«Azioni criminali come queste sono solo codardi e odiosi reati che intaccano i princìpi più basilari della nostra convivenza civile e che si sottraggono al confronto democratico».