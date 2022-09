Elezioni, il leader triestino No vax Stefano Puzzer non ce la fa: fuori dal Parlamento

TRIESTE Stefano Puzzer, il leader triestino delle proteste No vax e No Green pass in Italia e fondatore del Comitato "La gente come noi", candidato nelle liste di Italexit, il movimento di Gianluigi Paragone, nel collegio di Modena, in Emilia Romagna, non ce l'ha fatta.

Italexit non ha superato la soglia di sbarramento e dunque è fuori dal Parlamento. Con Puzzer erano candidati anche gli altri due fondatori del Comitato 'La gente come noi', Franco Zonta (Camera nel collegio plurinominale Fvg) e Andrea Donaggio.

È stato invece eletto il ministro delle Politiche agricole uscente Stefano Patuanelli (M5S), che risulta eletto al Senato. Patuanelli, triestino, era candidato nei collegi plurinominali di Campania e Lazio. Soltanto una successiva e più dettagliata analisi del voto chiarirà in quale delle due regioni è stato eletto.