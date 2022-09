Elezioni politiche, in Fvg il Movimento 5 Stelle perde tre voti su quattro

TRIESTE. Non è una regione per pentastellati. In Friuli Venezia Giulia il Movimento 5 stelle non va nemmeno vicino all’exploit con cui Giuseppe Conte ha garantito ai grillini un risultato nazionale che tiene il partito su valori ben oltre le previsioni.

Alla Camera il M5s raccoglie in Fvg il 7,19%: neppure la metà del 15,4% raggiunto a livello nazionale, con un radicamento che è sempre più nel Meridione, dove il Movimento si è attestato tra 25 e 30%.

Niente a che vedere con la risposta degli elettori del Fvg. Sono poco più di 42 mila i votanti che mettono la croce sul simbolo cinquestelle: un quarto dei quasi 170 mila del 2018. Non bastano a garantirsi neppure un eletto espresso dal territorio. In regione continua il trend negativo, a pochi mesi dalle comunali, dove il M5s si è presentato a Gorizia e Monfalcone raccogliendo percentuali infinitesimali. L’unico a sperare fino all’ultimo nel riparto dei resti è il segretario regionale Luca Sut, ma il responso delle urne vede alla fine i centristi di Italia sul serio sopravanzare i grillini di un punto e mezzo: quanto basta per eleggere Isabella De Monte a spese del candidato M5s.

Il Movimento riesce a piazzare ad ogni modo un colpo nostrano. Al Senato ritornerà il triestino Stefano Patuanelli, che al proporzionale era candidato capolista in regione, in Lazio e in Campania. Lo staff conferma che l’elezione in uno dei due collegi è blindata. Patuanelli non è passato in Fvg, ma la sua presenza ha dato un po’ di spinta al voto di Trieste per il M5s, dove pure il ministro si è visto poco in campagna elettorale, al punto da essere assente alla manifestazione cittadina per i lavoratori di Wärtsilä. Nel capoluogo giuliano i grillini arrivano al 10,33%: tre punti sopra la media regionale dei voti per il Senato.

Patuanelli ieri era a Bruxelles, da dove denuncia la preoccupazione della politica europea per l’affermazione della destra. Patuanelli dice che «che l’operato del governo si valuterà sui fatti: sono molto curioso di vedere come risponderanno alle promesse elettorali, dalla flat tax alle pensioni a mille euro. Vedremo se saranno in grado di governare e in che modo lo faranno». Rispetto al futuro governo, l’ex capogruppo al Senato annuncia «opposizione seria, responsabile, consapevole. Avremo una posizione ferma perché sono abbastanza convinto che nell’attuazione del loro programma danno delle risposte sbagliate a problemi oggettivi. Però la nostra sarà sempre un’opposizione propositiva».

Al Piccolo il ministro assicura che «anche se eletto altrove, non mancherà l’attenzione per la mia regione, come ho sempre fatto». Ma l’attenzione ora è sul dibattito nazionale. Patuanelli critica Enrico Letta per aver detto che «abbiamo dato il paese in mano alla Meloni. Io credo che sia totalmente il contrario: il muro che ha messo il Pd dalla caduta del governo è stato il motivo per cui noi abbiamo potuto presentare al paese una proposta chiara». Il ministro si toglie qualche sasso dalla scarpa dopo il risultato che rilancia il M5s: «Siamo stati premiati dalla credibilità del nostro presidente, dalla credibilità di Giuseppe, e dal fatto di aver dato messaggi chiari sulla direzione politica che la nostra forza politica sta intraprendendo».

Analizzando i suffragi ricevuti per il proporzionale della Camera, la provincia triestina ha assegnato il 9,31% al Movimento, quella di Udine il 6,35%, mentre nel Pordenonese il risultato vale il 6,28%. Il coordinatore regionale Sut guarda il bicchiere pieno del nazionale: «Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere vivi. Registriamo una rimonta importante, grazie a un Giuseppe Conte che ha saputo parlare agli italiani che credono fortemente in un modello progressista di paese. A prescindere dalla mia rielezione alla Camera, guardo al domani politico con ottimismo. Il dato del Fvg è in linea con quanto atteso e rappresenta per noi un punto di partenza su cui lavorare in vista delle regionali». Il M5s correrà da solo, con quale candidato alla presidenza è difficile dire.

Se i grillini possono godersi quanto raccolto sul nazionale e sorridere a denti stretti guardando in regione, va decisamente male per gli ex. In Fvg Impegno civico di Luigi di Maio si ferma allo 0,38%, pari a 2.256 voti, mentre il 3,2% raccolto sul territorio da Italexit (dove sono passati Antonino Iracà e Cristina Bertoni) non basta ad aiutare il partito di Gianluigi Paragone a superare la soglia di sbarramento.

Attacca il M5s la deputata Sabrina De Carlo, che di recente ha lasciato i grillini: «Finché alcuni partiti continueranno a considerare i cittadini sacche di voti e non persone da coinvolgere, fino a quando continueranno a cavalcare la paura per le destre poiché incapaci di vincere con la forza delle proprie idee e dei programmi, continueranno ad essere percepiti distanti dalle esigenze dei territori. Così facendo danno l’impressione di essere i primi a non crederci, tanto da evitare di investire su interi territori, com’è avvenuto in Fvg, dove il leader del M5s ha preferito non mettere piede».