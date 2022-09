Elezioni politiche: il ritorno del “ligure” Roberto Menia, la bocciatura del no green pass Stefano Puzzer

TRIESTE. «Roberto Menia è in quota Liguria». Scherzano gli esponenti di Fratelli d’Italia nelle ore del trionfo. Il ritorno di uno degli storici esponenti della destra triestina aveva creato non pochi mal di pancia, ma, nella giornata in cui si diventa il partito italiano più votato, e ci si prepara a Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, il successo di Menia, eletto senatore dall’altra parte del Nord, viene accolto senza fastidi evidenti.

Menia, e del resto non c’erano troppi dubbi, ce l’ha fatta. Con lui, fuori regione, trovano un seggio pure Stefano Patuanelli e Ettore Rosato, mentre l’elezione di Debora Serracchiani scatta sul territorio perché, come era stato pronosticato alla vigilia, il risultato del Partito democratico in Friuli Venezia Giulia è più basso di quello ottenuto nel collegio Camera di Torino 1. Come da dettato del Rosatellum, la capogruppo uscente rimane così una parlamentare della nostra regione.

È una giornata convulsa. Dopo le rapide certezze sugli uninominali, in serata mancavano ancora i verdetti sugli eletti nella parte proporzionale del Rosatellum. All’ora di cena Gianni Cuperlo, collocato in terza posizione nel collegio plurinominale Camera Lombardia per il Pd, non sapeva nulla del suo destino, ma, amaramente, commentava: «Attendo, ma il problema è il risultato in sé, e scaricarne la colpa su Enrico Letta è assurdo».

Non ci sono invece mai stati troppi dubbi sull’esclusione dalla corsa di Stefano Puzzer, candidato nelle liste di Italexit di Gianluigi Paragone nel plurinominale di Modena per la Camera. Il movimento contrario, tra l’altro, a obbligo vaccinale e Green pass aveva puntato su Puzzer, leader un anno fa, in piena pandemia, della protesta in porto a Trieste contro il certificato verde. Una proposta accolta dal diretto interessato con grande entusiasmo. «Voglio battermi in Emilia Romagna, roccaforte del Pd», aveva dichiarato Puzzer, ma i risultati non gli hanno dato ragione.

Tra le novità più sorprendenti al momento della definizione delle liste, in pieno agosto, c’era però soprattutto il ritorno di Menia.

Un colpo di scena che ha gelato i vertici triestini di FdI. Anche perché a Menia era stato assegnato dai piani alti del partito un collegio blindato, l’occasione per ricostruire la carriera parlamentare dopo cinque legislature filate alla Camera, dal 1994 al 2013, anno in cui il trasferimento dal Pdl ai finiani di Futuro e Libertà gli era costato la rielezione.

Menia, tesserato a Roma, visto l’attrito con FdI Trieste, ha messo a frutto il lavoro alla guida del Comitato tricolore per gli italiani nel mondo fondato da Mirko Tremaglia, ma dalla sua parte pesa anche la paternità del Giorno del ricordo.

«Largo ai giovani», commentava sorridendo ieri pomeriggio il neo senatore. «Mi occupo delle cose che muovono l’anima», aggiungeva spiegando che quella di Meloni «è stata una chiamata diretta», sottolineando il risultato del partito nel collegio ligure («Siamo primi con il 24,3%, un paio di punti sopra il Pd») e il fatto di avere «aperto la lista nella terra di Cristoforo Colombo. Non capita a tutti».

Ennesima elezione anche per Rosato. Il presidente di Italia Viva prolunga la sua esperienza alla Camera iniziata nel 2003, interrotta nel 2006 per la corsa al municipio e ripartita dal 2008 a oggi, con il cambio di casacca, dal Pd al partito di Matteo Renzi, nel 2019. «Risultati evidenti – il suo commento via Twitter –. Il centrodestra non esiste più, esiste la destra. Se nascerà il governo, sempre se saranno capaci di restare uniti, noi saremo all'opposizione. Ma stare all'opposizione non vuol dire non collaborare nell'interesse del Paese». L’elezione di Rosato si concretizza nel plurinominale della Campania, visto che il risultato del Terzo Polo è stato inferiore a quello ottenuto in Fvg, dove pure il vicepresidente uscente della Camera era capolista del proporzionale. A conquistare il seggio, a quanto pare proprio in Campania, è anche Patuanelli. Il due volte ministro era il nome del Movimento 5 Stelle nell’uninominale (missione impossibile nella partita dominata da Luca Ciriani) e nel plurinominale in regione, dove per i pentastellati non è scattato il seggio, Lazio e Campania.