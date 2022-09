Elezioni politiche, dopo 10 anni Sandra Savino è fuori dal Parlamento. E Forza Italia rimane orfana di eletti in Fvg

TRIESTE. Lascia il Parlamento dopo dieci anni, ma potrebbe tornare a Roma da sottosegretaria.

Sandra Savino non ne fa un dramma. Attende le volontà di Berlusconi e festeggia il prossimo governo di centrodestra a guida Meloni, che «sarà stabile e filoccidentale grazie a Forza Italia».

Savino, finisce l’esperienza alla Camera. Che sensazioni ha?

«È stata un’esperienza importante. Ho imparato come ci si rapporta a livello nazionale. Una fase formativa e positiva della mia vita politica».

Com’è andata Fora Italia?

«Molto soddisfacente. Ci danno per morti da una vita, ma il partito ha tenuto e sarà determinate per la formazione del governo. A livello regionale c’è stata un po’ di criticità per la mancata attribuzione del collegio uninominale per noi, ma siamo in linea».

Berlusconi viene rieletto e presiederà la prima riunione del Senato...

«Sono contentissima. L’affetto, il rispetto e la considerazione che nutro per il presidente è cosa nota. Ricordo l’orribile giornata in cui è stato escluso dal Senato, applicando una legge retroattiva. Il presidente non cede mai e ora è di nuovo senatore».

Ha espresso posizioni molto criticate sull’Ucraina…

«Parole travisate per metterlo a disagio, com’è avvenuto spesso. Ci sono stati interventi successivi che hanno chiarito. Fi ha votato ogni intervento di sostegno all’Ucraina e contro l’invasione della Russia: se ci fosse un pensiero diverso, il partito si sarebbe comportato diversamente».

Come starete in un governo ultrasovranista?

«L’exploit della Meloni è stato importante. Quattro anni di opposizione hanno agevolato. Mi auguro che il presidente Mattarella la indichi come prossima presidente del Consiglio. Il centrodestra ha una maggioranza ampia e questo garantirà la stabilità del governo per cinque anni. Un esecutivo finalmente uscito dal voto degli elettori. Meloni ha rapporti proficui con gli Usa, più che con Orban. E Forza Italia sarà un elemento di ancoraggio a una politica europeista e atlantista».

Savino sottosegretaria?

«Non sta a me decidere. Le scelte del partito le prende Berlusconi e, come sempre, mi adeguerò a ciò che il presidente crede sia giusto fare».

Il dato di Fdi inciderà sulle prossime regionali?

«Rizzetto ha già detto che la candidatura di Fedriga non è in discussione. A maggio vedremo quali saranno i voti dei partiti: impossibile ipotizzare ora scenari».