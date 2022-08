Elezioni, ecco le liste del Fvg presentate in Corte d’appello: tutti gli aggiornamenti

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE IN BREVE

Al momento sono 17 le liste presentate

C’è tempo fino alle 20 per depositare le liste in Corte d’Appello

Si vota il 25 settembre per il rinnovo del Parlamento

Il sistema elettorale in vigore è il Rosatellum (ecco come funziona)

C’è tempo fino alle 20 di oggi, lunedì 22 agosto, per presentare e depositare in Corte d'appello a Trieste le liste per le elezioni del 25 settembre.

Ecco tutti gli aggiornamenti.

Aggiornamento ore 16: la nota di Alleanza Europa Verde- Sinistra Italiana

Alleanza Europa Verde - Sinistra Italiana ha annunciato con una nota la squadra di candidati delle prossime elezioni politiche nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia. (i dettagli sotto)

Aggiornamento ore 14.45. Altre tre liste

Nel primo pomeriggio sono state depositate anche le liste di Forza nuova (solo Camera), Destre unite (solo Senato), +Europa.

Aggiornamento ore 12.57. Presentate anche le liste dei “big”

Sono state depositate in Corte d’Appello anche le liste di Azione-Italia viva, Forza Italia, Fdi e Partito democratico. Sotto tutti i nomi e i dettagli.

Aggiornamento ore 12.30. Presentate altre liste tra cui Italia Viva e Forza Italia

Sono state presentate anche le liste Noi moderati di Maurizio Lupi, quella del partito di Clemente Mastella

Aggiornamento ore 12.26. Le liste presentate

Sono otto le liste di partiti e movimenti depositati: M5s, Unione popolare De Magistris, Italia sovrana e popolare e Vita. A queste si aggiungono le liste Italexit, Unione popolare, Gilet arancioni e Partito pensiero azione.

I candidati e i focus

Partito democratico. Sono state presentate le liste del Partito democratico. Come da previsione, nel plurinominale correrà come capolista alla Camera Debora Serracchiani. Seguono Cristiano Shaurli, Serena Francovig e Fausto Tomasello. Per il Senato c’è l’uscente Tatjana Rojc, Paolo Coppola e Russi. Per i collegi uninominali c’è Caterina Conti per Trieste-Gorizia, Manuela Celotti in quello di Udine e Gloria Favret per Pordenone. Unico nome per il collegio di palazzo Madama abbiamo Furio Honsell.

Fratelli d’Italia. Ecco i nomi di chi correrà con il partito della Meloni. Capolista alla Camera Matteoni, a seguire Loperfido, Diminutto e Garritani. Al Senato capolista Luca Ciriani poi a seguire Tubetti e Turidano. Per i collegi uninominali: alla Camera, per il collegio di Udine, Rizzetto. Al Senato Luca Ciriani.

Forza Italia. Sono per lo più riconferme quelle di Silvio Berlusconi. Alla Camera troviamo come capolista Sandra Savino (che non corre in altri collegi proporzionali extra Fvg). Seguono Roberto Novelli, Anna Bidoli e Fabio Gentile. Capolista per Palazzo Madama Franco Dal Mas. Seconda e terzo in lista rispettivamente Eleonora Viscardis e Dario Obizzi.

Azione/Italia viva. Depositate le liste anche del cosiddetto terzo polo nato dall’alleanza tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Come capolista alla Camera spunta il nome di Ettore Rosato, a ruota seguono Isabella De Monte, Giovanni Fania e Antonella Paschetto. Capolista al Senato c’è invece Nicola Turello, in seconda e terza posizione rispettivamente Antonella Grim e l’ex sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo. Per i collegi uninominali della Camera: per il collegio di Trieste-Gorizia Daniela Rossetti, Sandra Telesca per quello di Udine mentre correrà in quello di Pordenone Teresa Tassan Viol. Al senato, per l’unico collegio regionale, Giuliano Casenetto.

Mastella, Noi di centro. Presentata la lista di Clemente Mastella, Noi di centro, che vede tra i nomi Elisabetta Romeo, Paolo Corrado, Cinzia Braulinese, Angelo Sandri, Enrico Masiero e Irene Giurovich.

Noi moderati. I candidati per Noi moderati sono Maurizio Lupi per la Camera e Giulia Manzan per il Senato. Gli altri nomi sono Gianni Sartor, Clelia Cau, Enzo Bortolotti, Laura Baseggio e Mirko Bortolin.

Il M5s. il ministro Stefano Patuanelli correrà per il maggioritario del Senato (collegio regionale), mentre per la Camera saranno schierati Adriana Panzera (Trieste-Gorizia), Cesidio Antidormi (Udine) e Luca Sut (Pordenone). Quest’ultimo sarà anche capolista alla Camera, seguito da Ilary Slatich, Marco Castenetto e Mara Turani. Patuanelli sarà invece capolista al Senato, sebbene le chance d’elezione dipenderanno dalle pluricandidature in Lazio e Campania, ammesse dopo l’inserimento del ministro triestino fra i 15 candidati indicati da Giuseppe Conte. Dietro Patuanelli, figurano Elena Danielis e Bruno Lorenzini. Qui tutte le info

Alleanza Verdi-Sinistra “Dopo aver espresso la candidatura di Furio Honsell al collegio uninominale del Senato e le capolista Tiziana Cimolino e Serena Pellegrino, Alleanza Verdi-Sinistra annuncia le candidature che andranno a riempire le liste al plurinominale. Alla Camera alla capolista Pellegrino segue Daniele Andrian, Roberta De Simone, Sebastiano Badin.

Al Senato dietro alla capolista Cimolino correranno Michele Ciol, Giulia Giorgi".

Impegno civico. Presentate la neonata lista di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci: sconosciuti ancora i nominativi, oggetto di una prossima conferenza stampa.

Vita. Alla Camera plurinominale corre Ugo Rossi come capolista, leader dei No Vax e protagonista di vari eventi sfociati anche in un arresto. Rossi è candidato anche alla Camera uninominale nel collegio di Udine; a Trieste e Gorizia, invece, è candidato Marcello Di Finizio, noto per le proteste eclatanti di piazza, tra le quali quella in cui scalò la cupola di San Pietro e quando rimase per giorni asserragliato sull'Ursus, una antica e nota gru di Trieste.

Italexit. In area no vax si colloca anche Italexit. Il partito di Gianluigi Paragone ha raccolto le firme e ciò permetterà a Stefano Puzzer di essere capolista in Emilia Romagna. In Fvg Italexit schiera la giornalista di Fuori dal coro Raffaella Regoli capolista alla Camera e l’ex M5s Antonino Iracà primo nel listino e all’uninominale del Senato. Al maggioritario della Camera figurano l’ex portuale Franco Zonta (Trieste-Gorizia), Ketty Rodela (Udine) ed Ester Dilda (Pordenone).

Unione popolare. Nomi anche dalla lista dell’ex giudice e sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Al proporzionale della Camera ci sono Anna Manfredi, Goran Cuk e Yana Ehm, mentre al Senato Gregorio Piccin, Maria Teresa Fernandez e Norberto Fragiacomo. Per gli uninominali figurano Silvia Di Fonzo (Trieste-Gorizia), Ivan Volpi (Udine), Gian Luigi Bettoli (Pordenone) e Milia Accomando (Senato).

Gilet arancioni e Partito pensiero azione. Arrivati infine, ma solo per il proporzionale della Camera, anche i depositi relativi ai Gilet arancioni e al Partito pensiero azione. Quest’ultimo conterà su Massimo Gervasi, Cristina Pozzo e Mauro Menardi.

Italia sovrana e popolare. Fra le liste registrate c’è Italia sovrana e popolare, di tendenza rossobruna, no euro e anti Nato, venuta alla luce dalla federazione tra il Partito comunista di Marco Rizzo, Azione civile di Antonio Ingroia e Ancora Italia di Francesco Toscano. Candidati uninominali Giuseppe Guerra a Trieste, Lucia Giordani a Udine e Fabio Camillucci al collegio del Senato. Capolista dalla Camera sarà Pamela Volpi, mentre Andrea Zhok occupa la prima posizione per la lista del Senato.