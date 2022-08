I candidati del M5s alle elezioni: Patuanelli capolista per il Senato in Fvg e Campania, Sut corre per la Camera

TRIESTE Luca Sut capolista alla Camera in Friuli Venezia Giulia (nell'unica posizione con reali possibilità di elezione) e Stefano Patuanelli, fedelissimo di Giuseppe Conte e inserito nel "listino" di 15 nomi a disposizione dell'ex premier, in ben tre primi posti al Senato: la nostra regione e, soprattutto, nei proporzionali in Lazio e in Campania dove le chance di ritornare a Roma sono decisamente alte.

Sono questi i risultati delle Parlamentarie del M5s pubblicati in nottata dai vertici pentastellati.



"Ringrazio tutti gli iscritti per la rinnovata fiducia - ha commentato Sut -. Ora ci aspetta un grande lavoro da fare in campagna elettorale e lo faremo tutti quanti assieme. Sia che sia eletto o meno, rimarró sempre a fianco del MoVimento 5 Stelle e di Giuseppe Conte, abbiamo dei grandi obiettivi di rilancio e di riorganizzazione.

Un grande in bocca al lupo a tutti i candidati! A riveder le stelle…".



L’annuncio sul blog

L'annuncio sul blog del Movimento nel quale si precisa che Giuseppe Conte si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del Movimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell'iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario.

I nomi

Giuseppe Conte si candida capolista in 4 regioni e 5 collegi per Montecitorio: Lombardia 1 (in 2 collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio). Scarpinato e Patuanelli sono candidati al Senato, Davide Buffagni, fratello di Stefano ex viceministro allo Sviluppo economico, sarà candidato in Lombardia alla Camera nel collegio Lombardia 1 come terzo nella lista. L'ex sindaco di Torino Chiara Appendino è candidata capolista per la Camera nei 4 collegi del Piemonte per il M5s.

In Lombardia , oltre a Giuseppe Conte, sono capolista anche Alessandra Todde (capolista pure in Sardegna) e il fratello di Giorgio Sorial, Samuel. L'ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho è candidato nel terzo collegio dell'Emilia Romagna e nel primo collegio della Calabria. Sergio Costa correrà come capolista nel secondo collegio Campania 1.

Tra i capolista per la Camera figurano anche i vicepresidenti M5s Riccardo Ricciardi in Toscana e Michele Gubitosa in Campania 2 (secondo collegio).I candidati nel listino di Conte Livio De Santoli, architetto, ed Alfonso Colucci, notaio, corrono nel Lazio 1 (primo e secondo collegio).