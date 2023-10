Ben 425mila persone a Trieste nei dieci giorni di festa della Barcolana 55

TRIESTE Oltre 425mila persone hanno vissuto in terra, in mare e sul Carso la 55.a edizione della Barcolana. Di queste, 388mila hanno partecipato all’evento nel weekend tra il 5 e l’8 ottobre, con 140mila persone del territorio e oltre 240mila provenienti da fuori Trieste.

Il dato del 5-8 ottobre è certificato da JustOnEarth (Joe), la società che Bat Trieste e il suo Digital Hub hanno “portato in dote” alla Barcolana: utilizzata dalla multinazionale per analizzare la presenza nelle città di mozziconi e littering, Joe ha applicato la propria Intelligenza Artificiale (che a sua volta utilizza come fonte immagini satellitari e big data) per supportare gli organizzatori in un’analisi su basi scientifiche dei numeri legati alle presenze in mare e a terra.

Il dato dei 388mila in 4 giorni nasce dall’analisi dei Big Data, mentre il totale dei 425mila è una prudente stima degli organizzatori, come spiega il presidente Mitja Gialuz: “L’edizione 55 della Barcolana è stata un grande successo per tutti, a terra e in mare, e il giorno dopo ogni grande evento si richiede una stima dei risultati: abbiamo atteso a renderli noti per poter utilizzare una tecnologia innovativa e quindi avere una stima affidabile”.

Da qui la richiesta a Joe di applicare i propri sistemi: “Ringrazio Joe e la presidente, Daniela Filipaz, che ha fornito un dato supportato da mappe. 388mila persone, di cui il 62% da fuori Trieste in quattro giorni in città per Barcolana è un dato che per noi ha un grande valore: chiude definitivamente la parentesi Covid e ci permette di riflettere su come innovare e sviluppare ulteriormente in termini di qualità e sostenibilità l’evento”.

“L’analisi che abbiamo elaborato - ha commentato Daniela Filipaz, presidente di JustOnEarth - si pone l’obiettivo di dare agli organizzatori di un evento una stima credibile delle presenze nei giorni analizzati, iniziando così un percorso di gestione delle scelte e di decisioni che siano sempre più data-driven”.

I dati di presenza nel corso dell’evento sono confermati da ulteriori parametri, che giungono a Barcolana dai partner della manifestazione: Trenitalia in particolare certifica oltre 50mila biglietti venduti in 4 giorni, di cui 28mila solo la domenica di Barcolana. I dati positivi e già resi noti delle categorie riguardano anche l’occupazione di alberghi e case vacanze, con un tutto esaurito nella notte di sabato e un’occupazione superiore all’80% nei giorni immediatamente precedenti.

“Negli ultimi dieci anni - ha commentato ancora Gialuz - abbiamo lavorato molto con l’obiettivo di allungare il periodo di permanenza in Barcolana a beneficio del territorio e del sistema, la permanenza media sta aumentando e ci concentreremo sulla crescita delle manifestazioni collegate, in particolare Barcolana Nuota e Barcolana SUP che hanno un potenziale consistente e potranno contribuire ad aumentare - insieme al concerto di apertura, che ha portato in piazza Ponterosso oltre 10mila persone - le presenze nel primo fine settimana”.

Ulteriori dati riguardano la macchina organizzativa della Barcolana, che in dieci giorni ha coinvolto un totale di 693 persone tra dipendenti, consulenti, addetti e volontari: si tratta del solo team organizzativo, al quale si aggiungono una stima di circa 1800 persone impegnate nei diversi stand del Villaggio Barcolana. “A queste persone - ha concluso Gialuz - si aggiunge anche il personale di rinforzo acquisito dal sistema ricettivo per fare fronte all’aumento di lavoro nel fine settimana lungo dell’evento”.