Effetto Barcolana su hotel e locali di Trieste. Presenze record e volano gli incassi

TRIESTE Barcolana senza vento, ma con raffiche di milioni. Mentre 1.773 vele lasciano il golfo, è tempo di bilanci per la regata più affollata del mondo: migliaia di velisti, decine di migliaia di appassionati e turisti, milioni e milioni di euro nelle casse di alberghi, ristoranti, bar, locali della città.

Numeri precisi ancora non ci sono, ma in quel di Barcola l’impressione è che B55 sia stata tra le edizioni più partecipate di sempre: «È la prima, vera Barcolana del dopo pandemia» dice soddisfatto, seppur con tutte le cautele del caso, Mitja Gialuz, timoniere della Società Velica di Barcola e Grignano. E chissà che i risultati alla fine non siano in linea, o finanche sopra la soglia psicologica del 2019, l’ultima regata prima del Covid: quell’anno vi fu bonaccia.

Domenica scorsa, dopo edizioni di bora e tempesta, è tornata la calma di vento: buon auspicio? Il dato empirico, anzitutto: 1.773 le vele iscritte alla regata. Molte di più le flotte di amatori: da giovedì a domenica Trenitalia ha staccato 50.224 biglietti ferroviari in direzione Trieste, 28 mila solo nel giorno clou della regata. Nel parcheggio di Porto Vecchio, prossimi alle imbarcazioni ormeggiate si contavano 300 camper. Meglio addirittura dell’«edizione dei record», la B50 del 2018 vinta con la bora: figuriamoci quelle dopo.

È d’altronde presto per fare una stima precisa di quanti effettivamente abbiano assistito alla vittoria di Furio Benussi: l’equipaggio di Barcolana – fanno sapere – è già all’opera tra satelliti e intelligenza artificiale per calcolare quanti cannocchiali hanno puntato al golfo durante la regata.

In attesa di risposte futuristiche, una stima spannometrica alla vecchia maniera: scorrendo tra i principali portali di booking online, si legge che il 95% di alberghi e B&B della città ha segnato il tutto esaurito nella notte tra sabato e domenica, mentre tra l’80 e il 90% era già sold out da giovedì (a fronte di prezzi quasi ovunque ritoccati all’insù: scorrendo online, finanche triplicati).

Il dato è presto confermato dal settore: «Fine settimana al completo» rileva Guerrino Lanci, presidente di Federalberghi, tirando le somme su una regata «di soddisfazione, come prima della pandemia. L’edizione 55 – riflette – come tutti i numeri tondi, ha tirato di più: e pensare che molti hanno anche disdetto, per evitarsi la baraonda».

Ma la città s’è riempita lo stesso, fra triestini e velisti in rotta anche dai porti più vicini: non avranno pernottato in albergo, ma certo nessuno ha rinunciato al caffè al bar o al pranzo di pesce. I conti li fanno anche i pubblici esercenti della Fipe, con Federica Suban che incornicia una regata baciata dal bel tempo: «Molti hanno potuto sfruttare dehor e tavolini all’aperto: tanta soddisfazione». Affatto invidiato chi domenica ha dovuto far file chilometriche in un qualsiasi locale del centro, e non solo: «Tanti tavoli al completo, anche in Carso e nei rioni periferici. E la spesa media è stata più alta del solito: tira molto l’enogastronomia locale, assaggi di vini, prodotti di nicchia». Ed è difficile pensare che a queste spese i turisti velici non abbiano aggiunto anche l’acquisto dell’iconica polo blu, o d’un berretto d’armatore. E avanti con le iscrizioni alla regata, i servizi nautici, le piccole riparazioni dopo le immancabili collisioni.

La macchina della Barcolana senz’altro «cresce e va a consolidarsi ogni anno di più» annota Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio: lecito aspettarsi, da un’edizione fortunata «un indotto enorme per tutto il comparto terziario, ma non solo – afferma –, al di là della regata, attorno si è creato un mondo importante». E infatti la regata smuove le acque: per mettere in piedi Barcolana – rendono noto da Svbg – si son date da fare 693 persone spaccate.

«Equipaggio incredibile, che ha reso possibile una regata coi fiocchi» così Gialuz ringrazia la sua «crew»: dipendenti e consulenti di Barcolana srl, soci della società velica, volontari e contratti ingaggiati nei giorni dell’evento. Il Villaggio sulle Rive ha visto circa 200 “temporary shop”, che a loro volta hanno coinvolto un team allargato di più di mille persone. E ancora: allestitori, grafici, catering, security, addetti delle pulizie. Migliaia e migliaia di ore lavorate in dieci giorni che, fatti tutti i conti, “soffieranno” nell’indotto diretto di Barcolana