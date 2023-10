La foto del Piccolo alla Barcolana: Nadia e Antonino festeggiano così il loro anniversario

Amici, parenti, intere famiglie, turisti e piccole comitive, qualche scolaresca e tanti amici a quattro zampe. Stand de Il Piccolo sulla Rive preso d’assalto in questi giorni e soprattutto nella giornata di ieri, per uno scatto ricordo che diventa una copertina speciale del giornale in occasione della Barcolana.

Un’iniziativa che nel 2023 compie dieci anni, curata sempre da Foto Mauro, e che triestini e turisti apprezzano molto. Tanti tornano puntualmente ogni anno, e c’è chi conserva scatti fin dalla prima edizione. Lunghe file in alcuni momenti sabato e domenica. Fino a cinquanta persone in fila per non perdere l’occasione di portarsi a casa l’immagine, che alcuni raccontano pure di incorniciare. E c’è anche chi ha deciso di festeggiare un anniversario importante nella postazione, 55 anni di matrimonio.

Sergio e Fabio Buoncompagno, padre e figlio, vengono sempre, «una bella ricorrenza – dice il papà – non manchiamo mai, da almeno sei o sette anni. E poi ci godiamo anche la giornata di festa qui al villaggio». «Siamo venuti insieme di domenica mattina – aggiunge Fabio – perché poi io vado a lavorare, ma è un rito, quindi dovevamo passare assolutamente allo stand».

Anche Emanuela Marini e Andrea Maniacco sono stati tra i primi ieri mattina a farsi immortalare con lo sfondo delle vele costruito sul posto, «poi ci spostiamo in barca, non per competere, siamo con amici, su un’imbarcazione a motore, come spettatori della regata, per puro divertimento».

Da Bibione arrivano Mirjana e Andrea, «siamo molti legati alla città, ci piacciono tanto Trieste e i triestini, abbiamo fatto un giro nel centro, che con la Barcolona è splendido, così come lo è la regata, perché è un evento a cui tutti possono partecipare e dove tutti posso cercare di portarsi a casa un risultato».

Chi ha collezionato ogni anno la foto ricordo del Piccolo è Tullio Benbich: «Sono venuto sempre, è un’idea molto bella quella di riprodurre la prima pagina del giornale. La Barcolana poi è l’unico appuntamento internazionale importante presente a Trieste. Nei giorni scorsi ho fatto il nonno, quindi non ho assistito agli eventi già organizzati al villaggio. Ma la domenica di festa sono libero e quindi ho deciso di venire prima di tutto allo stand de Il Piccolo, mentre la regata me la gusterò dal divano, guarderò la gara alla televisione, in tranquillità e relax. Quando finirà torneò qui per una passeggiata».

Un gruppo di austriaci arriva da Lignano: «Abbiamo casa lì – spiegano – visto il tempo estivo abbiamo scelto di fare una piccola vacanza in questi giorni e di spostarci a Trieste per vedere la regata. Qualche volta l’abbiamo fatta anche in barca, parecchio tempo fa. Di foto ricordo allo stand ne abbiamo una di cinque anni fa. È arrivato il momento di farne una nuova». Per Fabio Gandin, dal Veneto: «Il numero di edizioni a cui ho assistito non si contano. Tante. Non ci sono le vele nel golfo, ma è tutta una città festosa. Bellissima». Martina e Antoana, hostess nello stand durante la manifestazione, raccontano che «l’afflusso di persone è stato continuo, fin da subito. In alcuni momenti con lunghe file. Abbiamo visto moltissimi turisti, da tutta Italia e da Irlanda, Giappone, e ancora tanti austriaci, sloveni, croati, serbi e un gruppetto dal Texas che da poco ha comprato un’abitazione a Muggia. Ma anche tanti triestini e anche una scolaresca numerosa».

Parecchi scatti anche con cani, in posa insieme ai proprietari.

Nadia e Antonino Ninetto hanno scelto di celebrare un momento importante alla postazione de Il Piccolo: 55 anni di matrimonio. Hanno portato anche la candelina a doppia cifra; sorridenti si sono abbracciati davanti all’obiettivo: «Ci tenevano tanto a questa prima pagina – spiega la figlia Martina – sono molto contenti del traguardo raggiunto e ogni anno sono sempre pronti alla consueta foto ricordo. Quindi per il 2023 si sono preparati per uno scatto ricordo speciale, con il numero 55».

Anche Giuseppe Bisbano, triestino, ha una collezione di foto realizzate nel tempo allo stand: «È sempre un bel ricordo – sottolinea – e poi la manifestazione è meravigliosa, qualcosa di unico per lo sport e per la città. Ieri sera il centro era stra pieno. Le imbarcazioni più grandi poi sono davvero incredibili. Peccato per il poco vento, ma comunque la Barcolana è sempre uno spettacolo».

Ieri lo stand de Il Piccolo è rimasto operativo fino alle 16, senza un momento di sosta, con “clic” e stampe continue.

Già prima dell’apertura c’era chi attendeva pazientemente di mettersi in posa e chi ha salutato tutti nel pomeriggio, dando appuntamento alle hostess al prossimo anno.