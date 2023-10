A Trieste la vigilia della Barcolana 55 tra stand affollati e il fascino delle classiche in mare

TRIESTE "Abbiamo già superato il numero di iscritti della scorsa edizione (1614, ndr) ed è un grande successo: l'equipaggio condiviso di Barcolana ha risposto alla nostra chiamata, centinaia di imbarcazioni stanno risalendo ora l'Adriatico per raggiungerci e comporre domenica il più grande equipaggio del mondo. Avremo così tutti la possibilità di salutarci lungo le banchine, raccontarci un anno di imprese, condividere regate e i momenti vissuti in mare. Trieste è la casa della vela popolare, la Barcolana è custode della tradizione nautica, il baluardo della vela di tutti, da proteggere, valorizzare e tramandare".

Il Villaggio Barcolana, cuore pulsante della festa del mare Se il momento clou della Coppa D'Autunno è senza dubbio quello che migliaia di velisti vivono la domenica della regata in mare, il cuore pulsante della manifestazione è da sempre il Villaggio Barcolana sulle Rive, preso d'assalto fin dal primo giorno da triestini e turisti oltre che, ovviamente, dai membri degli equipaggi. Qui abbiamo raccolto una carrellata di foto dei nostri fotografi Bruni, Lasorte e Silvano scattate in questi giorni, dal mattino fino a sera.

Lo ha detto il presidente della Barcolana 55, Mitja Gialuz, a margine di una delle tante manifestazioni veliche di questi giorni che hanno preceduto la grande kermesse di domenica. Una giornata, quella della vigilia, caratterizzata dalla sfilata delle classiche in mare e dagli stand del Villaggio Barcolana presi d’assalto da triestini, velisti e turisti.

I ministri

Nell'occasione saranno presenti a Trieste due esponenti del Governo. Nel tardo pomeriggio giungerà a Trieste il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che prenderà parte alla regata a bordo dell'imbarcazione Prosecco Doc.

Domenica sarà presente a Trieste il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi che seguirà la regata e premierà assieme al presidente della Barcolana Gialuz il vincitore.

Iscritti e vigilia

Sinora sono oltre 1.700 gli iscritti alla regata, numero destinato ad aumentare nella giornata odierna. Tutti i dettagli delle norme di sicurezza, oltre alle previsioni meteo aggiornate, saranno approfonditi nel briefing armatori che si terrà alle 18 all’hotel Savoia.

Le sfide di oggi

Se i maxi saranno impegnati nelle attività con i propri sponsor, i protagonisti della giornata sono le barche in legno e i monotipi.

Alle 10.30 gli scafi classici e d’epoca hanno sfilato in bacino San Giusto per poi portarsi sul campo di regata di Barcolana Classic – Trofeo Siad. Meteor, Melges 24 e Ufo28 sono stati invece impegnati dapprima nelle regate di Barcolana One Design e nel pomeriggio il loro cat walk sarà il braccio di mare davanti a Piazza Unità.

A scendere in pista per primi alla Barcolana by Night Snam Cup saranno i Melges 24 con partenza programmata alle 17.30. La passerella verrà poi lasciata alla flotta Meteor alle 18.30 e un’ora dopo ci sarà l’attesissimo start degli Ufo28, per i quali “la notturna” come viene abitualmente chiamata la regata del sabato sera, è motivo di accesa battaglia.