Tutte le zone off-limits per la Barcolana: ecco l’ordinanza del Comune di Trieste

TRIESTE Diversi i provvedimenti messi in atto dal Comune di Trieste per regolare al meglio la viabilità di questi giorni.

Fino alle 24 del 14 ottobre divieto di sosta e fermata sull’area di carico/scarico di via dell’Orologio (davanti al palazzo della Regione). Sino alle 8 del 9 ottobre divieto di sosta e fermata in piazzale Straulino-Rode. Fino alle 24 del 10 ottobre divieto di sosta e fermata in via Genova, nel tratto tra l’intersezione con via Cassa di Risparmio e riva Tre Novembre.

Fino alle 24 di domenica divieto di sosta e fermata in un tratto di largo Città Di Santos.

Dalle 19.30 di sabato sino all’1 di domani divieto di transito per i tutti i veicoli lungo le rive triestine nel tratto di riva Mandracchio, riva Caduti per l’Italianità, riva Tre Novembre, compreso tra via Di Mercato Vecchio e piazza Tommaseo.

Dalle 8 alle 14 di domenica senso unico di marcia in strada del Friuli (tra via del Perarolo e l’abitato di Prosecco, con direzione Prosecco), in via San Nazario (direzione strada Vicentina).

Dalle 17.30 di sabato sino alle 3 di domenica chiusura al traffico in via Diaz (tra via Mercato Vecchio e via dell’Annunziata), in via Cadorna (tra via Venezian e via Mercato Vecchio) nonché tra piazza Venezia e via S.Giorgio, in via di Cavana (tra via Venezian e via Madonna del Mare), in via Madonna del Mare (tra via di Cavana e via del Bastione) nonché in via Venezian (tra via Diaz e via Cavana).

Sabato dalle 10 alle 21 e domenica dalle 8.30 alle 14 divieto di sosta e fermata su parte dell’area di sosta del “quadrivio” di Opicina (lato Banne), di piazzale delle Puglie, del Park Bovedo di viale Miramare e di via Flavia / piazzale Cagni.

Fino alle 24 di domenica divieto di transito lungo la direttrice piazza Ponterosso–via Genova, nel tratto tra via Roma e via San Spiridione.