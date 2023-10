Prosecco Doc, presentato l’equipaggio: è tra le favorite Barcolana 55

Presentato mercoledì al Prosecco Doc Lounge del villaggio Barcolana l’equipaggio che farà parte, per Barcolana 55 (coarmatori gli imprenditori Claudio Demartis e Pompeo Tria) di Prosecco Doc Shockwave3, il Maxi di 90 piedi, detentore del secondo posto della scorsa edizione, per la 12^ volta presente alla maxi regata. L’imbarcazione è timonata anche quest’anno da Mitja Kosmìna insieme a un team internazionale coordinato da appunto da Claudio Demartis.

Tra gli appuntamenti, prima della linea di partenza di domenica, la visita all’imbarcazione, oggi, alle 19, della Triestina Calcio e il suo neo presidente Ben Rosenzweig.

Prosecco Doc Shockwave3 partecipa anche quest’anno all’iniziativa No Plastic in the Ocean, progetto portato avanti da One Ocean Foundation.