Volare sull’acqua grazie al vento: lo spettacolo con kite foil e wing-foil sulle Rive di Trieste

Grande spettacolo oggi davanti alle Rive grazie ai volteggi e alle acrobazie di Barcolana fun con kite foil, wingfoil e windsurf che hanno volato a 25 nodi quando il vento nel pomeriggio si è dato una svegliata. Questi acrobati del mare sono scesi in acqua per la nuova edizione dell’evento dedicato alle discipline foil e più innovative in Barcolana. Un regolamento nuovo, che permette a tutti gli appassionati di questo sport di partecipare senza creare un evento simultaneo: nella finestra tra domenica scorsa e domani tutti gli specialisti di queste discipline potranno partecipare e inviare la propria “traccia” gps che certifica la performance.

In questo modo, una volta verificato rotte, velocità, salti e miglia percorse, si creeranno delle classifiche nelle diverse specialità. In Golfo alcuni tra i migliori talenti locali hanno dimostrato tutta la loro bravura. «Barcolana Fun è un evento che permette di coinvolgere tutti gli appassionati che in Golfo vivono la vela come una personale sfida contro il vento - ha spiegato il direttore sportivo Dean Bassi - uscire alla luce della luna mette sempre emozione». Oggi si replica.