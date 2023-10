A Trieste il terzo Barcolana Sea Summit: nel pomeriggio la lectio di Rifkin

TRIESTE Prende il via stamane, mercoledì 4 ottobre, alle 10 al Trieste convention center, con un seminario sull’energia e il clima rivolto agli studenti delle scuole superiori, la tre giorni del Barcolana Sea Summit. L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che è giunta alla terza edizione, quest’anno focalizza l’attenzione sul presente e il futuro del mare Mediterraneo, alle prese con cambiamenti climatici sempre più evidenti, con disastrose conseguenze per le persone, l’ambiente e l’economia.

Uno degli appuntamenti più attesi è certamente quello fissato per oggi pomeriggio, alle 16.30, con la lectio di Jeremy Rifkin, presidente del Tir Consulting group Llc e della Foundation on economic trends di Washington, uno fra i più influenti teorici economici e sociali viventi. Rifkin, collegato in videoconferenza, tratterà il tema “L’Adriatico verso la terza rivoluzione industriale e l’era della resilienza”.

Il fitto calendario di appuntamenti del Barcolana Sea Summit coinvolgerà oltre 700 studenti delle scuole superiore della nostra regione, ma anche i più piccoli dei ricreatori, che nelle passate settimane hanno preparato un’installazione sul tema della sostenibilità, che verrà esposta per l’occasione. Oltre quaranta i relatori che dialogheranno con i decision maker locali.

Tìra i temi al centro del dibattito ci saranno la necessità di accordi e azioni transnazionali, come la bioregione Mediterranea; l’impegno a creare una nuova generazione di specialisti e tecnici capaci di governare i processi industriali e economici, mettendo l’ambiente al primo posto; il controllo del territorio e le ultime frontiere della tecnologia.

La giornata inaugurale chiuderà con l’intervento fissato per le 18.30, sempre al centro congressi, dell’amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella, che farà il punto sul ruolo delle istituzioni pubbliche nella transizione energetica, le politiche a disposizione delle imprese e la programmazione pubblica.