Barcolana Sea Chef, è il giorno della sfida

TRIESTE Anche quest’anno quasi tutto esaurito (restano pochi posti prenotabili) per Barcolana Sea Chef presented by Prosecco DOC, l’evento capace di mettere assieme chef di fama siderale e passione per la vela.

Del resto, è la serata più glamour della Barcolana, imperdibile per chi ama l’alta cucina e non vuol perdersi l’occasione di gustare i piatti di ben 9 chef che si sono guadagnati 12 stelle Michelin.

Nella serata per 180 fortunati partecipanti che si svolgerà stasera dalle 20 al Castello di San Giusto, gli chef che presentano i piatti pensati per l’occasione e ancora top secret non saranno in competizione, come bonariamente succederà, invece, al mattino per un paio d’ore nel golfo di Trieste, quando Bobo Cerea (Ristorante Da Vittorio), Emanuele Scarello (Ristorante Agli Amici 1887) Matteo Metullio e Davide De Pra (Harry’s Piccolo), Pino Cuttaia ( La Madia), Caterina Ceraudo (Il Dattilo), Marianna Vitale (Il Sud), Tomaž Kavčič (Zemono), si sfideranno sul campo di regata.