Quarantotto treni speciali collegheranno Trieste e il resto del Fvg per la Barcolana 55: prezzi agevolati

TRIESTE Il Regionale di Trenitalia, in collaborazione con la Regione FVG, supporta Barcolana con 48 treni straordinari - ben 75mila posti a sedere complessivi - che nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre si aggiungeranno all’offerta ordinaria rinforzando i collegamenti da e per Trieste, Udine, Gorizia, Portogruaro, Pordenone e Carnia.

Durante le giornate dedicate agli eventi collegati alla Barcolana, Trenitalia sarà presente con un proprio stand in Piazza dell’Unità d’Italia dove poter scoprire le ultime novità del mondo del Regionale e ricevere idee e consigli per viaggi sostenibili, convenienti e confortevoli a bordo dei treni regionali alla scoperta dei luoghi più suggestivi del Bel Paese.

Sono inoltre previste tariffe agevolate per raggiungere comodamente l’evento in treno.

Under 26 FVG: per la sola giornata di venerdì 6 ottobre i ragazzi di età inferiore ai 26 anni (non compiuti) avranno la possibilità di acquistare biglietti al prezzo ridotto del 20%, entro i confini tariffari del Friuli Venezia Giulia, validi per i treni regionali ordinari e straordinari, per viaggi con origine o destinazione Trieste.

1+1 Under 12 FVG: nelle giornate venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre i ragazzi di età inferiore ai 12 anni (non compiuti), accompagnati da un adulto over 26 pagante, non necessariamente il genitore, avranno la possibilità di viaggiare gratuitamente, entro i confini tariffari del Friuli Venezia Giulia, sui treni regionali ordinari e straordinari, per viaggi con origine o destinazione Trieste.

Inoltre è sempre attiva l’offerta Promo Weekend FVG, valida nelle giornate di sabato e domenica, che consente di acquistare biglietti scontati del 20% per viaggiare entro i confini tariffari del Friuli Venezia Giulia con tutti i treni regionali ordinari e straordinari.

Le offerte non sono cumulabili tra loro.

È possibile acquistare i biglietti su tutti i canali di vendita di Trenitalia (sito internet, APP Trenitalia, self-service in stazione, biglietterie, agenzie di viaggio abilitate, punti vendita SIR e Mooney).

Trenitalia, al fianco della Regione Friuli Venezia Giulia, continua a promuovere l’utilizzo del treno come soluzione più ecologica, comoda, economica e affidabile per raggiungere le località di villeggiatura, gli eventi, i musei, i parchi naturalistici, le città d’arte, o i borghi medievali nel totale rispetto dell’ambiente, dimenticando i problemi del traffico stradale, lo stress della guida e la ricerca del parcheggio.

Info su trenitalia.com