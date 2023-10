L’ucraina Ahnieshka reginetta della Barcolana Young

TRIESTE Il consueto briefing a terra tutti insieme, l’imbarcazione da armare seguendo le indicazioni di sempre, e le vele da posizionare in poche manovre. Qualche foto ricordo prima della partenza e poi tutti in acqua, con l’intento di dare il massimo per portarsi a casa un buon risultato. Il primo week end di Barcolana ha visto tra protagonisti i più piccoli, bambini e ragazzi che nella tradizionale Barcolana Young hanno dimostrato grinta, determinazione e grande amore per la disciplina, regatando sabato e domenica nel golfo.

Oltre 200 i giovani giunti a Trieste da tutta Italia e dall’estero, divisi in diverse categorie, a seconda dell’età. Il Molo IV e la sede della società velica Barcola Grignano hanno fatto da base per l’evento, tra vele bianche e altre colorate da disegni di animali marini, nell’ambito di un progetto di tutela dell’ambiente promosso dal WWF. Ad affrontarsi in mare i “baby” che hanno appena terminato il primo corso di vela, accanto ai più esperti, alcuni dei quali sono stati premiati sabato sera dall’Aico, l’Associazione Italiana Classe Optimist, per aver vinto titoli mondiali ed europei alle regate internazionali più prestigiose della stagione. Ieri mattina a riva, tutti pronti per la seconda giornata di competizioni. Vittoria, 11 anni tra poco, spiega che «faccio questo sport ormai da quasi cinque anni e mi piace molto. Sono abbastanza soddisfatta di com’è andata finora. È importante prepararsi bene, iniziamo circa un’ora prima fuori dall’acqua, e poi si parte. Abbiamo un allenatore molto bravo».

Una foto di gruppo della Young (Lasorte)

Per Gaia, 11 anni, «il momento più bello è quando siamo in mezzo al mare e c’è vento. È bello sia allenarsi sia partecipare alle regate, ne ho fatte anche diverse fuori da Trieste». Francesco, 11 anni, ha cominciato sei anni fa, «e ho preso parte anche al Campionato italiano, a Ravenna. Cosa serve per una buona giornata? Per me la partenza è la parte più importante, bisogna farla nel modo migliore». Altri bambini mostrano il contenuto dell’Optimist, «bisogna preparare tutto ciò che serve con molta attenzione, tutte le attrezzature fondamentali per quando si è fuori, sul mare. In più - spiegano - si può portare solo una bottiglietta d’acqua». Poi quando le imbarcazioni scivolano verso il golfo «serve concentrarsi - aggiungono - stare attenti e non distrarsi».

Piccoli velisti che dimostrano già sicurezza, carica ed entusiasmo in ogni piccolo gesto. La Barcolana Young è organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano con la Fondazione CRTrieste, Murphy&Nye, Dolomia, Fondazione Aquileia e Coop Italia, e ha aperto ufficialmente le regate dell’edizione 2023. Quattro le prove in tutto per la Divisione A, tre per la B, con un evento concluso ieri in serata con le premiazioni di rito e un saluto a chi è rientrato nei propri club.

Quanto ai risultati a fine week end, per la Divisione A primo piazzamento per Mattia Di Martino della Svbg, secondo posto per Jesper Karlsen della Fraglia Vela Riva, terzo Tommaso Geiger del Cv Muggia. Nella Divisione B la vittoria va a Ahnieshka Madonich, dall’Ucraina, del Svoc team Ukraine, segue Luca Giranoi del Cv Muggia e Carolina Longo della Società Nautica Laguna (5,6,1,). Prima femmina della Barcolana Young Ahnieshka Madonich.