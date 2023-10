Barcolana Nuota: in 280 in mare per Luca Giustolisi

TRIESTE «Nuotiamo tutti per Luca!» è stato il via al tuffo ufficiale della Barcolana Nuota che ieri ha compiuto la sua nona edizione, dedicando da quest’anno in poi l’evento allo sportivo Luca Giustolisi, venuto a mancare a settembre di quest’anno, poco prima di poter partecipare alla Barcolana Nuota, uno degli eventi a lui più cari. «E’ una giornata bellissima – ha affermato il presidente Mitja Gialuz – ma con un fondo di tristezza. Questo è un anno complicato perché Luca era la forza di Barcolana Nuota».

Per onorare la figura dell’atleta di spicco, gli organizzatori hanno deciso di nominare il trofeo del vincitore con il nome di Luca Giustolisi perché “tutti nuoteremo assieme in ricordo di Luca”. I partecipanti alla gara erano 280 persone tra bambini, giovani, adulti e senior, compresi professionisti della disciplina e amatori che si allenano ogni giorno tutto l’anno nuotando da Barcola a Miramare. Alle 14.30 in Piazza Unità si sono tenute le premiazioni dei vincitori sia per la categoria maschile e femminile: Marco Urbani e Alessia Capitanio.

Per dare maggiore colore e senso di appartenenza alla manifestazione è stato svelato anche il partecipante più anziano (classe 1948) e la partecipante più giovane (classe 2013). A far parte dei par ecipanti, c’era anche’ un gruppo di nuotatori arrivati direttamente da Catania; il Gruppo Interforze e tre campioni olimpionici: Stefania Pirozzi, tre volte campionessa olimpionica di origine campana, ha presenziato alla gara come madrina ufficiale della manifestazione, mentre il triestino Piero Codia, vincitore della medaglia d’oro agli Europei di nuoto a Glasgow nel 2018, e il campione olimpico e giornalista Franco Del Campo, hanno nuotato nel loro mare di origine insieme a tutti gli altri partecipanti. Il concetto dell’evento vuole essere proprio il senso dell’unione che la stessa Barcolana infonde nei suoi partecipanti, ma anche nei suoi fruitori. Molti infatti erano gli spettatori sia sul Molo IV che sul Molo Audace pronti a guardare il tuffo all’unisono di tutti gli atleti. La gara è stata organizzata in modo che fosse visibile anche “da terra”. Barcolana Nuota ha attirato l’attenzione anche di fotografi nazionali venuti apposta per l’occasione, pronti a immortalare l’evento nelle loro macchine fotografiche da un elicottero che ha volato sopra la gara.

«La filosofia di Barcolana Nuota - ha sostenuto ancora Mitja Gialuz, - è simile a quella della Barcolana stessa, ovvero creare unione d’intenti e senso di comunione. La volontà è stata quella di ampliare lo spettro anche ad altre discipline sportive del mare dove amatori e professionisti potessero gareggiare insieme». Per questa edizione, l’opzione prevista è stata il “nuoto in acque libere”, dove alla partenza (ore 12) dal Molo IV, i partecipanti hanno nuotato per un chilometro, definito da tre boe intorno alle quali gli atleti dovevano nuotare per raggiungere nuovamente il punto di partenza. La lunghezza percorsa è la stessa che percorrono quotidianamente per allenarsi, una lunghezza minima per i professionisti e massima per i principianti, in modo da unire le possibilità di tutti. L’atmosfera generale era esattamente quella dei “dopolavoristi”, gli stessi che insieme rappresentano la Barcolana Nuota: lo spogliatoio a cielo aperto dove maschi, femmine, giovani e meno giovani si cambiavano aiutandosi a chiudere le mute, a indossare le cuffie e a fare stretching prima della partenza. Un grande gruppo ben rodato che punta anche alla totale inclusività di genere. «Abbiamo in piedi – ha continuato Gialuz – il progetto “Woman in swimming” che in generale vuole dare maggiore ruolo alle donne nel mondo dello sport.” Il progetto prende spunto da “Woman in sailing» nato per sostenere la figura femminile all’interno della disciplina della vela come metafora di inserimento e inclusione sempre maggiore delle donne in qualunque ambito dedicato agli uomini.