Aperta ufficialmente la Barcolana 55, stasera la grande festa in musica con i Coma_Cose

TRIESTE Con la tradizionale cerimonia dell’Alzabandiera si è aperta oggi alla Svbg la 55.a edizione della Barcolana di Trieste: nei prossimi dieci giorni sono in programma ben 250 eventi a terra e in mare, più il grande evento del Barcolana Sea Summit, che animeranno la città in attesa della grande regata in programma domenica 8 ottobre alle 10.30.

Dopo aver superato quota 1000 iscritti domenica scorsa, ad oggi sono già registrati per il via oltre 1200 imbarcazioni, mentre in città la grande festa inizia questa sera, con il concerto dei Coma_Cose alle 21 preceduti alle 20 dai Broccoletti Pop.

“È sempre una grande emozione aprire la Barcolana - ha dichiarato Mitja Gialuz, per il quale questa è la decima edizione da presidente della Società Velica di Barcola e Grignano - e questa cerimonia, che coinvolge direttamente i soci della Svbg, è un evento che mostra quanto ci sia, oltre a quella pubblica e internazionale, una dimensione intima e tradizionale di Barcolana”.

Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato anche la testimonial di Barcolana55 presented by Generali, ed in particolare del progetto Women in Sailing, Francesca Clapcich: "È sempre una grande emozione per me tornare a casa a Trieste. Per quanto io abbia navigato in tutti i mari del mondo, questo è il mio mare e la mia città. Tutti i triestini devono essere orgogliosi di Barcolana che porta il nome della città in tutto il mondo, e io faccio il possibile per contribuire a far conoscere questa grande ricchezza che abbiamo. Sono doppiamente contenta di promuovere in Barcolana il progetto Women in Sailing, un tema - accanto a quello della sostenibilità - a cui tengo tantissimo".

La macchina organizzativa dell’evento, che conta su oltre 150 persone, è a pieno regime, e Barcolana mette in mare quest’anno una serie di novità relative alla parte tecnica della regata.

Si parte da un set di nuove boe nuove di zecca che verranno disposte lungo il campo di regata, fino all’utilizzo della flotta di gommoni Highfield per la gestione tecnica degli eventi.

“Avere a disposizione una flotta di una ventina di gommoni - ha dichiarato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz - consente di migliorare in maniera consistente la logistica e la sicurezza sui campi di regata. Si tratta di un grande passo avanti”.