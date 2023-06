Barcolana, svelato il manifesto della 55.ma edizione: è di Judy Chicago

TRIESTE Petali di fiori, simboli di femminilità e bellezza naturale, diventano vele in occasione di Barcolana per un messaggio che fonde sport e arte nel segno dell'inclusione.

È il manifesto, svelato oggi, martedì 27 giugno, realizzato dall'artista Judy Chicago per la 55.ma Barcolana, regata più affollata del mondo, in programma a Trieste l'8 ottobre, preceduta da decine di eventi, in mare e a terra, a partire dal 29 settembre.

Dopo Michelangelo Pistoletto (2015), Gillo Dorfles (2016), Maurizio Galimberti (2017), Marina Abramović (2018), Olimpia Zagnoli (2019), Lorenzo Mattotti (2020), Ron Arad (2021) e Matteo Thun (2022), illycaffè, a cui è affidata la direzione artistica per la realizzazione del poster della Barcolana, ha scelto Judy Chicago, icona americana dell'arte femminista, evidenziando il tema dell'empowerment femminile.

Cristina Scocchia, ad di illycaffè mostra il manifesto della Barcolana 55 insieme al patron della regata, Mitja Gialuz

«La mia carriera è dedicata a evitare la cancellazione della storia delle donne e alla creazione di arte con un significato. La mia collaborazione con illy e il Manifesto spero illustrino che l'arte può essere un mezzo di trasformazione per il cambiamento sociale e la crescita intellettuale» ha detto Judy Chicago.

L'artista ha messo in evidenza l'impegno della regata per l'inclusività e la leadership femminile, trasformando in vele i petali che da cinquant'anni rappresentano nelle sue opere d'arte, femminilità e bellezza naturale e mostrando come arte e sport possano porsi gli stessi obiettivi di sensibilizzazione, creando insieme un forte richiamo al ruolo della donna nella società e allo sport inclusivo.

«Anche quest'anno abbiamo scelto di sostenere la Barcolana e di celebrarla con la realizzazione di un manifesto d'artista, rito che da oltre 20 anni simboleggia il nostro profondo legame». Lo ha detto Cristina Scocchia, ad di illycaffè. «Lo abbiamo fatto insieme a Judy Chicago, icona che da sempre crede nell' arte come veicolo di rivoluzione intellettuale e sociale, che trasformando i suoi petali in onde mosse dal vento ci ricorda l'importanza di lottare per il rispetto dei diritti, della libertà e l'emancipazione della sfera femminile, nello sport e in ogni altro settore», ha aggiunto.

Scocchia ha parlato di Barcolana come di una «bellissima regata», che ha «scoperto l' anno scorso», bella perché «è inclusiva e trasforma la vela in una manifestazione non elitaria in una atmosfera di grandissima festa con grandissimi yacht ma anche con semplici appassionati».

Per illycaffè si tratta di una «condivisione con la città, le cui radici contano novanta anni - ha spiegato l'a.d. - E come valore, appunto, crediamo nella inclusività, nell'empowerment, c'è l'idea che anche la cosa più esclusiva si possa trasformare in fatto inclusivo. Avviene ad esempio con le tazzine illycaffè: l'arte contemporanea è a volte elitaria ma se si esprime su una tazzina da caffè, che è uno degli oggetti di maggior uso quotidiano, l'arte si diffonde dovunque», ha concluso.

La regata

Le vele salperanno alle ore 10:30 dell'8 ottobre nel Golfo di Trieste. Le iscrizioni alla regata sono aperte dal 14 giugno on line sul sito www.barcolana.it.

Oggi partiranno dalla Sede della Società Velica di Barcola e Grignano 400 poster e 4000 cartoline con la grafica del manifesto, indirizzate ad altrettanti yacht club e armatori che hanno partecipato alle passate edizioni.