World Sailing, la Barcolana simbolo nel mondo: “la vela è per tutti”

TRIESTE Donne nella vela, vela olimpica e sostenibilità. Saranno questi i temi su cui World Sailing, l’organismo mondiale di governo dello sport della vela, e Barcolana hanno deciso di unire le forze in vista della 55ª edizione.

DONNE Il progetto “Women in Sailing” di Barcolana, ispirato dal presenting partner Generali e giunto alla sua terza edizione, mira a rendere le donne più visibili nel mondo della vela, dando loro voce e un ruolo. Un percorso che ha portato nel 2022 una donna alla line honour della regata – la ormai celebre vittoria di Wendy Schmidt, l’armatrice di Deep Blue – e sempre più giovani ragazze avvicinarsi e partecipare alla regata. Nell’edizione del 2023, Barcolana e Donne nella vela diventeranno l’evento conclusivo di “Steering the Course”, il festival annuale di vela femminile di World Sailing.

VELA PARALIMPICA A Trieste, da oltre 20 anni, “Barcolana per il Sociale” è stato l’evento inclusivo che avvicina le persone con disabilità fisiche e mentali alla vela: grazie alla coorganizzazione di World Sailing e della Fiv, l’evento crescerà per coinvolgere i migliori velisti paralimpici. L’obiettivo sarà duplice: offrire l’opportunità alle organizzazioni che si occupano di disabilità di includere la vela nei loro programmi, e lanciare un forte messaggio di inclusione e sviluppo condiviso.

SOSTENIBILITÀ Anche il tema della sostenibilità ambientale è al centro della partnership: World Sailing condividerà le sue competenze ed esperienze in termini di buone pratiche durante il Barcolana Sea Summit, l’evento di approfondimento e divulgazione scientifica di Barcolana dedicato alla salute del mare. Oltre a valorizzare l’evento di Trieste da una prospettiva internazionale, Barcolana diventa anche un’opportunità per condividere idee su come le grandi regate internazionali possano generare impatti sociali ed economici.