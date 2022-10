Sulle Rive di Trieste i preparativi per la partenza della Barcolana 54

Equipaggi svegli di primo mattino per preparare al meglio le barche in vista della Barcolana, che inizierà alle 10.30 con il colpo di cannone della Vespucci. Nel video di Andrea Lasorte, i preparativi per la partenza. Qui tutti gli aggionamenti

06:42