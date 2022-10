Barcolana, Furio Benussi: "Abbiamo lottato fino all'ultimo, grazie al mio equipaggio"

Hanno combattuto fino all'ultimo in quella che è stata "una regata e una giornata spettacolare". Secondo posto per Arca Sgr e per il suo timoniere Furio Benussi: "Il mio più grande plauso va al mio equipaggio che ha recuperato una situazione complicata. Abbiamo lottato fino all'ultimo". Poi i complimenti ai vincitori, soprattutto a Visentini, "mio amico d'infanzia che porterà un po' di Trieste in America", ha concluso Benussi (Video intervista a cura di Francesca Pitacco

00:46