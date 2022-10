Barcolana 54, i protagonisti, le testimonianze e le curiosità da Trieste: tutti i video

A Trieste la Barcolana è una festa. Tantissimi gli appassionati di vela e non solo che in questi giorni hanno invaso la città. E per la prima volta la coppa d’Autunno è stata vinta da una donna, Wendy Schmidt, al timone della Deep Blue (Qui tutti gli aggiornamenti).



Anche noi abbiamo raccontato tutto quello che è successo in città. Ecco i video pubblicati e le curiosità da rivedere

I VIDEO DELLA VITTORIA

Barcolana, Deep Blue vince la regata: le immagini all'arrivo

La prima Barcolana vinta da una donna: Wendy Schmidt porta in trionfo Deep Blue

Barcolana, ecco la Deep Blue vincitrice della 54sima edizione della Coppa d'Autunno

LA REGATA

Il colpo di cannone dalla Vespucci e via: partita alle 10.30 la Barcolana edizione 54

LE TESTIMONIANZE

Barcolana, la gioia di Visintini, navigatore triestino della Deep Blue: "Un'emozione fortissima"

Barcolana, Furio Benussi: "Abbiamo lottato fino all'ultimo, grazie al mio equipaggio"

Barcolana, il sindaco Dipiazza: "Tutta l'America ora conoscerà il trionfo di Trieste"

PRIMA DELLA REGATA

Trieste, la "Peluso" lascia il porto per raggiungere l'area della Barcolana

Sulle Rive di Trieste i preparativi per la partenza della Barcolana 54

Barcolana, il sindaco di Trieste Dipiazza: "Edizione straordinaria"

Barcolana, le parole di Lorenzo Bressani (Arca Sgr) prima della partenza

La campionessa di volley Robin De Kruijf protagonista alla Barcolana: "Una grande emozione"

L'Amerigo Vespucci a Trieste per la Barcolana: "Vi raccontiamo la vita sulla nave più bella del mondo"