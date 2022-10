Walking Tour lungo il Villaggio Barcolana di Trieste: dalla Vespucci fino a piazza Unità

Con Andrea Lasorte alla scoperta del Villaggio Barcolana alla vigilia della regata più affollata del mondo: una passeggiata sulle Rive di Trieste, partendo dalla splendida nave scuola Vespucci, che per la prima volta nella sua storia darà il via alla regata di domenica, per arrivare in piazza Unità passando per il Molo Audace. Qui il nostro speciale.

20:46