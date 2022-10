Vigilia di Barcolana a Trieste, il tramonto sulle Rive

In questo video di Andrea Lasorte la suggestiva atmosfera sulla Rive, al tramonto, in questo sabato 8 ottobre, vigilia della Barcolana 54. Il video è ripreso dall'area della Capitaneria di Porto: si ringrazia l'ammiraglio Vincenzo Vitale per la preziosa collaborazione.

00:36