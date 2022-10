L'Amerigo Vespucci a Trieste per la Barcolana: "Vi raccontiamo la vita sulla nave più bella del mondo"

La nave più bella del mondo ormeggiata in una delle città più belle del mondo. Il veliero Amerigo Vespucci, orgoglio della marina nazionale, è arrivato sabato 8 ottobre a Trieste alla vigilia della Barcolana, la storica regata in programma domenica 9 ottobre. Tantissimi gli appassionati e i curiosi che hanno fatto la fila per poter ammirare da vicino la bellezza senza tempo del veliero che domenica avrà l’onore di dare il via alla regata più affollata del mondo. Abbiamo colto l’occasione per salire a bordo e farci raccontare dal sottotenente della nave scuola, Federico Messini, cosa significa vivere su di un veliero. Di Davide Cavalleri

03:32