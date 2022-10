Le Rive piene di gente, la Vespucci, i 1600 iscritti: è la vigilia della Barcolana di Trieste

TRIESTE È iniziato il conto alla rovescia per questa 54.ma edizione della Barcolana, la cui partenza è prevista domenica 9 ottobre con il consueto colpo di cannone alle 10.30. Attorno alle 13 di questo sabato della vigilia il numero delle barche iscritte sfiorava quota 1600. Veri lupi di mare, navigatori esperti o improvvisati: durante la Coppa d’Autunno si è tutti insieme a far festa. Perché, del resto, la Barcolana è proprio questo: una grande festa in famiglia, che il mare mette insieme. Da 54 anni.

Nella giornata della vigilia un fiume di persone si sta riversando al villaggio Barcolana. Rive chiuse e tanti turisti, anche con diverse comitive che passeggiano con le guide tra stand e barche ormeggiate.

E sono proprio le imbarcazioni ad attirare l'attenzione della gente. Foto, selfie e video senza sosta, postati subito sui social. Locali pieni in tutta la città e Vespucci super star, con tantissime persone accorse per vederla da vicino.

In tutto il centro di Trieste l’atmosfera di festa è palpabile, con locali e negozi presi d’assalto da cittadini e turisti anche stranieri.

Fin da venerdì trovare parcheggio in centro è diventata un’impresa e sono state diverse le lamentele giunte dai commercianti che lavorano in zona. Inevitabili i disagi al traffico, con le Rive che sono state chiuse venerdì alle 19.30 secondo l’ordinanza emanata nei giorni scorsi.

Oltre all’attesa per la partenza e per conoscere il vincitore di questa edizione, tutti gli occhi sono puntati anche sul meteo: le previsioni di ieri parlavano, per la mattina di domani, dell’arrivo di un debole fronte, con l’aumento della nuvolosità e un conseguente rinforzo della bora, che potrebbe salutare la Barcolana con un vento medio sui 10-15 nodi e raffiche che potranno raggiungere i 20-25 nodi.

Nel pomeriggio della vigilia Sergio Nordio, meteorologo di Arpa Friuli Venezia Giulia, aggiornerà con la consueta precisione i modelli predittivi.