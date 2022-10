I grandi inviati per la Barcolana: a Trieste i volti più noti del giornalismo velico internazionale

TRIESTE. Saranno Shirley Robertson, Alec Wilkinson ed Andy Rice e i tre volti molto noti del giornalismo velico a commentare la Barcolana per la produzione internazionale della regata: Barcolana, grazie al supporto della Regione Fvg e di PromoTurismoFVG in particolare, infatti, ha investito risorse per produrre una trasmissione, che andrà in onda solo all’estero, e che promoverà il territorio, la regata e il racconto della Barcolana. La trasmissione, che durerà circa 50 minuti, sarà confezionata in uno studio a Londra la prossima settimana, dopo che i tre giornalisti di vela - tutti commentatori di regate internazionali, tra le quali la Coppa America, il Sailing GP e le grandi regate oceaniche - hanno passato a Trieste gli ultimi quattro giorni intervistando i protagonisti dell’evento e vivendo il clima triestino.

L’obiettivo della produzione è quello di raccontare la regata per un pubblico straniero, mettendo in rilievo tutti gli elementi più interessanti dell’evento, a terra e in mare. Un simile progetto era già stato effettuato nel 2019, prima del Covid, grazie al quale la Barcolana era riuscita ad aumentare considerevolmente la presenza all’estero e sviluppare nuovi contatti, poi rallentati dal Covid. «Tornare a investire sulla comunicazione all’estero - ha commentato Mitja Gialuz - è molto importante per Barcolana, perché permette di far conoscere la regata a un pubblico generalista ma anche agli appassionati di vela che poi vorranno venire a Trieste per parteciparvi. Il supporto di PromoTurismoFVG in questo settore per noi è strategico, perché realizzare un simile prodotto è molto complesso e impegnativo».

I tre conduttori si sono completamente immersi, negli ultimi giorni, nel clima della regata, intervistando i principali protagonisti ma anche intercettando le tipiche storie di vela di Barcolana: il racconto sarà arricchito dalla scelta di assegnare ad alcune imbarcazioni una serie di telecamere Go-pro e un sistema di tracking per meglio seguire la regata e rendere il prodotto più simile a quello già realizzato all’estero da molte regate internazionali.