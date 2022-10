«Così la Rai porterà la Barcolana nelle case»

TRIESTE Cultura, territorio, mare, sostenibilità. Tutto questo è Barcolana e la Rai che, in quanto servizio pubblico, vuole rappresentare lo spirito più autentico di Trieste e di tutta la regione con una presenza nei giorni della grande regata che si rafforza ogni anno di più. Ecco perché, anche per l’edizione 54 di Barcolana, il connubio con la Rai è più che mai saldo. Rispetto allo scorso anno, c’è una importante novità. Accanto alla copertura trasversale dell’evento in tutto il palinsesto Rai, per questa edizione “salpa” la bella collaborazione tra la televisione pubblica e la Marina Militare. In particolare, attraverso la Direzione Canone e Beni Artistici, con l’appoggio anche mediatico della sede regionale della Rai, viene offerta la possibilità di vivere un’esperienza unica ed irripetibile imbarcando 6 giovani abbonati (nati prima del 2001) sulla nave scuola Amerigo Vespucci da Venezia a Trieste per poi assistere alla Barcolana. I giovani, o i loro genitori, hanno partecipato a un concorso a premi e in palio c’era proprio questa bella esperienza. I ragazzi che hanno vinto hanno tra i 16 e i 17 anni e sono tre friulani (dalla provincia di Pordenone), due veneti (Venezia e Verona) e un altro proveniente da Pesaro.

I ragazzi passeranno la notte sulla nave scuola e dormiranno sulle amache come veri marinai, parteciperanno alla vita di bordo, con tanto di tradizionale pizza a mezzanotte per il cambio turno dei cadetti, e sbarcheranno intorno alle 14 in tempo per la diretta con Linea Blu dal Molo Audace. Nel pomeriggio, con le loro famiglie, è prevista una visita al Castello di Miramare dove potranno fare un’altra visita esclusiva per ammirare il Golfo di Trieste dalla Torretta del Castello. Tutta la loro esperienza sarà seguita da una troupe di Rai Play.

Oltre a Ray Play, che seguirà la Barcolana per tutta la sua durata, l’evento sportivo sarà interamente coperto, come da tradizione, anche da Rai Sport. Ma, in queste giornate di Barcolana, sono coinvolti tutti i mezzi e le piattaforme rai, a partire dalle testate regionali. Ne parla Marcello Ciannamea, Direttore della Direzione Distribuzione Rai, sottolineando come, grazie al grande affetto che da sempre lega il pubblico ai programmi della televisione italiana, «le emozioni della popolare regata del Golfo di Trieste anche quest’anno saranno vissute non solo dai regatanti e dai visitatori a terra ma da tutto il pubblico delle trasmissioni in diretta da Trieste, con un multipiattaforma. Trasmissioni molto popolari come “Linea Blu” (in diretta domenica mattina, ndr) con Antonella Bianchi o “Oggi è un altro giorno” (lunedì 10 dalle ore 14, ndr) con Serena Bortone – continua il direttore Ciannamea – racconteranno la regata e il suo territorio, ma saranno esplorati tutti gli aspetti che legano l’uomo al mare, con particolare attenzione ai temi di stretta attualità legati alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente».

La copertura Rai, Main Media Partner di Barcolana, assicura un ritorno d’immagine di sicuro impatto per Trieste e tutto il Friuli Venezia Giulia, contribuendo così a consolidarne lo status di meta turistica: Rai Sport trasmetterà la regata conclusiva domenica con la voce storica della testata Giulio Guazzini, che commenterà la competizione velica insieme ai colleghi della Tgr i quali proporranno i temi legati alla Barcolana con programmi radiofonici prodotti anche dalla redazione slovena; fa parte ormai della tradizione anche la puntata ‘speciale live’ di Linea Blu che racconterà con i suoi ospiti il grande spettacolo delle vele spiegate nel Golfo; Radio Rai racconterà la regata in “Diario di bordo” con Germana Brizzolari, e nelle trasmissioni “Le lunatiche” e “Prendila così”; le immagini più belle della Barcolana passeranno su Rai1 lunedì mattina nella trasmissione “Uno mattina”.