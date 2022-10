Barcolana, il clima allegro sulle centinaia di barche (grandi, piccole, bianche o colorate) ormeggiate sulle Rive di Trieste

TRIESTE «E chi non ziga eviva, ghe sciopa la vesiga». E via all’ennesimo brindisi. Bollicine, bianco o rosso, prosciutto, jota. E poi risate, grida e soprattutto canti, in cui il dialetto è inevitabile.

Sulla barca di Gianni Matronola è impossibile capire chi dice cosa, già solo riuscire a sentirsi a un tiro d’orecchio è una fortuna. Grandi, piccole, bianche o colorate: sono centinaia le barche ormeggiate sulle Rive di Trieste, in trepida attesa della regata di domenica.

Per l’edizione numero 54 della Barcolana, 1600 iscritti, pronti a tempestare il blu del golfo con le loro imbarcazioni dalle storie più diverse, che sono poi le storie dei loro proprietari. Veri lupi di mare, navigatori esperti o improvvisati, durante la Barcolana si è tutti insieme a far festa. Perché, del resto, la Barcolana è proprio questo: una grande festa in famiglia, che il mare mette insieme.

Così, sulla vela di Gianni, la “4 Agosto”, ci si ritrova tra parenti, amici di una vita ma anche perfetti sconosciuti di passaggio sulle Rive, invitati a condividere un bicer de vin. «La cosa più bella, più dell’uscita in mare, è la festa dei giorni prima: vedere una faccia simpatica e gridare “vieni a bordo!”». La barca di Gianni è proprio all’inizio del Villaggio, arrivando dalla Stazione marittima la sua è tra le prime che si incontrano. E l’attracco, da vent’anni, è sempre lo stesso, tant’è che la “4 Agosto” è ormai una vera istituzione: tutti, prima o poi, passano da Gianni per farsi raccontare qualche aneddoto o, perché no, gustarsi una fetta di prosciutto. «Prosciutto e botte di vino: non mancano mai! Poi iniziamo a scambiarci piatti e bicchieri tra le barche, proprio come in un vicinato», racconta, nel fragore della festa, l’amica di sempre, Gabriella. Tra gli invitati c’è anche Chiara Baroni, con la sua barca “Lucifer”: «Come il diavolo, perché mi chiamano “la donna delle tentazioni”… culinarie, però!».

Chiara, friulana doc, è alla sua prima partecipazione alla Barcolana. Ma non sarà sola: «Porto con me anche le mie amiche triestine, anche loro alla loro prima regata: ci voleva una friulana per convincerle!». Vincere anche certe goliardiche rivalità, mettere insieme i vissuti più diversi: durante la Barcolana si è tutti “sulla stessa barca”, o quasi, uniti dalla passione per il mare. Per alcuni è la prima volta, per altri è una tradizione.

Come per Giuliano Furlani, il cui padre Giorgio fu uno di quei “undici amici all’osteria”, barca giuria nella primissima edizione: «Partecipo alla Barcolana da sempre: assieme a papà uscivo in mare, mentre mamma preparava i sardoni per tutti i partecipanti, che al tempo erano pochi, e poi si mangiava assieme». Giorgio, che ha eredito la sua barca “Miraceti” proprio dal padre, è in compagnia della moglie Marzia e delle nipoti Jessica e Elisabeth, pronte ad abbracciare le tradizioni di famiglia. A fare da mascotte, i cani Pam e Momo. Vecchie e nuove generazioni, famiglie riunite e famiglie allargate: ecco la Barcolana. «E speriamo il vento sia buono. Mal che vada, ci faremo un altro bicer». —

