Barcolana, ecco come cambiano le linee degli autobus della Trieste Trasporti

TRIESTE In occasione della 54esima edizione della regata Barcolana, in virtù delle chiusure e delle limitazioni al traffico fra venerdì 7 e domenica 9 ottobre, sono operative le modifiche indicate di seguito.

Operazione Barcolana, ecco la mappa dei divieti nelle strade di Trieste

DALLE 19:30 DI VENERDÌ 7 OTTOBRE ALLE 17 DI DOMENICA 9 OTTOBRE

Linea 8 proveniente da Roiano (direzione Valmaura)

Roiano > via Roma > corso Italia > piazza Goldoni > galleria de Sandrinelli > galleria San Vito > a seguire percorso regolare

Linea 8 proveniente da Valmaura (direzione Roiano)

Valmaura > via Caduti sul Lavoro > galleria San Vito > galleria de Sandrinelli > piazza Goldoni > via Gallina > via Carducci > via Ghega > a seguire percorso regolare

Linea 9 proveniente da piazzale Gioberti (direzione largo Irneri)

San Giovanni > piazza Goldoni > galleria de Sandrinelli > galleria San Vito > via di Campo Marzio > largo Irneri

Linea 9 proveniente da largo Irneri (direzione piazzale Gioberti)

largo Irneri > via di Campo Marzio > inversione di marcia > viale Campi Elisi > galleria San Vito > galleria de Sandrinelli > piazza Goldoni > ponte della Fabra > via Carducci > a seguire percorso regolare

Linea 24 proveniente da stazione ferroviaria (direzione San Giusto)

stazione ferroviaria > via Roma > via Mazzini > piazza Goldoni > galleria de Sandrinelli > piazza Vico > San Giusto

Linea 24 proveniente da San Giusto (direzione stazione ferroviaria)

San Giusto > via Venezian > rive > via del Mercato Vecchio > via del Teatro Romano > via San Spiridione > a seguire percorso regolare

Linea 30 proveniente da stazione ferroviaria (direzione via Locchi)

stazione ferroviaria > via Roma > via Mazzini > piazza Goldoni (bar Venier) > galleria de Sandrinelli > percorso linee 15/16 > a seguire percorso regolare

Linea 30 proveniente da via Locchi (direzione stazione ferroviaria)

via Locchi > via Cadorna > rive > via del Mercato Vecchio > via del Teatro Romano > via San Spiridione > a seguire percorso regolare

Linea A (serale)

piazza Goldoni > galleria de Sandrinelli > galleria San Vito > viale Campi Elisi > via di Campo Marzio (inversione di marcia) > a seguire percorso regolare

DOMENICA 9 OTTOBRE

Linee 42 e 44 (direzione Trieste)

In virtù del senso unico di marcia istituito in strada del Friuli dalle 8:00 alle 14:00 di domenica 9 ottobre, le linee 42 e 44 in direzione Trieste transiteranno per Prosecco > Borgo San Nazario > ex SS 202 > quadrivio di Opicina > Strada Nuova per Opicina > piazza Oberdan.

DELFINO VERDE E BUS POTENZIATI

Molte le linee del trasporto pubblico locale che verranno potenziate durante il fine settimana. Oltre alle linee del trasporto pubblico locale, sono previste corse aggiuntive del Delfino Verde Muggia-Trieste, tra le 6.45 e le 19.35. Potenziate le corse della Apt di Gorizia, che permette di raggiungere Trieste in bus. Attivo anche il Park & Bus che permette di avere un biglietto scontato a chi parcheggia in periferia per prendere il bus e raggiungere il centro di Trieste.

BUS SPECIALE BARCOLANA 54

Quest’anno un bus della linea G51 è stato appositamente brandizzato con Barcolana 54 e già da un paio di settimane porta lungo le strade del Fvg la spettacolare immagine delle vele nel golfo di Trieste. Per gli orari dettagliati ed altre info è possibile consultare il sito www.aptgorizia.it anche alla pagina dedicata Alla Barcolana 54 con il bus. Attiva anche la promo parcheggio per la sosta delle automobili all’area P8 dell’Aeroporto a Ronchi, con fermata del treno antistante al parcheggio per raggiungere Triest

