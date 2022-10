Barcolana di Trieste, parola ai grandi favoriti: «In tre in corsa per la vittoria»

Per Barcolana 54 si è ricomposta la coppia di fratelli Furio e Gabriele Benussi: rispettivamente timoniere e tattico sul 100 piedi Arca Sgr. Insieme hanno condiviso la gioia delle tre vittorie consecutive, dal 2016 al 2018, ma anche l’amarezza della sconfitta, nel 2019, quando a vincere fu il rivale Gašper Vinčec con Way of Life. Tralasciando l’edizione 52, annullata per la bora, l’anno scorso Gabriele era assente per altri impegni: «Sono felice di regatare di nuovo al fianco di mio fratello e considero un onore fare parte del suo equipaggio, che schiera il meglio della vela triestina». Domenica saranno a bordo anche l’immancabile Lorenzo Bressani e Alberto Barovier. «Ammiro Furio per come riesce a gestire questo team e il rapporto con gli sponsor, il suo non è un lavoro facile».

Trofeo Barcolana, la riconsegna da parte del detentore Benussi

Domani, Furio Benussi si presenta sulla linea di partenza da campione in carica. Ieri pomeriggio, sulla terrazza della “base” di Arca Sgr, ha restituito nelle mani del presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, la coppa del Trofeo Barcolana. Presente alla cerimonia anche il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. «Cercherò di riprendermela subito, per noi è un trofeo molto importante, venderemo cara la pelle», ha affermato Furio Benussi, che non si nasconde. «Per la vittoria della Barcolana di domani siamo tre favoriti, non siamo i soli. Sulla carta ce la giochiamo alla pari con Deep Blue e Way of Life».

Barcolana a Trieste, Benussi: "Pronti a difendere il titolo"

Furio Benussi non dimentica neanche Portopiccolo, anche se nei giorni scorsi, in occasione della Coppa Bernetti e della Barcolana Maxi - Trofeo Portopiccolo, ammette di averlo visto un po’ meno pronto. «Non commetto comunque l’errore di sottovalutare Mitja Kosmina, che se gira in testa la prima boa, poi non lo supera più nessuno». Una legge che domani sembra valere un po’ per tutti. Considerando le previsioni meteo che per domani danno praticamente per certa una bora ma moderata, Mitja Gialuz ha paragonato la boa 1 con la prima curva del Gran Premio di Montecarlo. Il risultato della Barcolana Maxi - Trofeo Portopiccolo, dove Arca Sgr si è classificata quarta, non mina la sicurezza di Furio Benussi. «Non ho ancora capito perché abbiano organizzato una regata in tempo compensato per barche ottimizzate per correre in tempo reale. Non parteciperò mai più». Ieri è comparsa nel golfo di Trieste anche Way of Life, che schiera il triestino Lorenzo Bodini. Non si era ancora mai vista. Pretattica? «No, tanti di noi erano impegnati fino a pochi giorni fa e non volevamo partecipare alle regate della settimana senza l’equipaggio migliore a disposizione», ha dichiarato Gašper Vinčec, che ha dichiarato di lasciare il timone a uno tra Bodini o l’austriaco Thomas Zajac.