Visintini, il velista triestino ci svela i segreti di Deep Blue, tra le favorite alla Barcolana 54

TRIESTE Unico italiano a bordo di Deep Blue, il velista Andrea Visintini ci racconta i segreti della barca annoverata tra le favorite alla Barcolana 54 ("per scaramanzia non so cosa dirti, cercheremo di fare il meglio") e, ancora, ci svela le doti della timoniere Wendy. Video intervista di Andrea Falcon

02:35