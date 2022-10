Barcolana, in Ponterosso le note magiche del Violino di Noè

TRIESTE Il Violino di Noè, richiesto ormai in tutto il mondo grazie ai virtuosi di Vivaldi, ha offerto venerdì sera il suo omaggio alla Barcolana in un palcoscenico senza uguali: il Ponterosso di Trieste. Si tratta di una imbarcazione che trasporta ovunque bellezza, musica, arte, artigianato e cultura. In questo video di Massimo Silvano l'atmosfera magica che ha ricreato infondendo le sue note dal Canal Grande di Trieste.

02:35