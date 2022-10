Barcolana 54, ecco le moto d'acqua della polizia di Trieste

Barcolana 54: nello specchio d’ acqua prospiciente il Molo Audace, l’esibizione delle moto d’ acqua della Polizia di Stato. Uno spettacolo nello spettacolo in mezzo alle barche che sono già arrivate in golfo in vista della maxiregata in programma domenica 9. Video di Francesco Bruni

02:15