L’anima della bora e quelle piccole magie create delle raffiche: alla Barcolana i podcast del Piccolo

TRIESTE «Sono nato nel 1954, quando le raffiche a 160 chilometri all’ora ribaltarono Trieste con la potenza di uno scappellotto» racconta Pino Roveredo nel suo brano “Il figlio della Bora”. Non fosse per quelle raffiche, non sarebbe Trieste. E Trieste, forse più di altre città, parla con parole proprie: scritte, ma anche raccontate. Il progetto “Le parole di Trieste” è stato presentato ieri sera, durante il “Barcolana Sea Summit”. Una serie di podcast de Il Piccolo, che dà voce a dieci parole chiave, protagoniste di altrettanti racconti d’autore, in cui il dialetto è prezioso e inevitabile.

Il primo incontro è stato dedicato a due delle parole triestine più emozionali: “Porto”, nel podcast raccontata da Claudio Grisancich, e “Bora”, raccontata da Roveredo, presente all’evento in compagnia di Roberta Giani, direttrice del quotidiano, e di Anna Zippel, responsabile podcast del gruppo Gedi.

“Bora”: parola identitaria ma anche misteriosa, che intimorisce chi di Trieste non è, ma che per i triestini significa casa. «Noi, la bora, sappiamo quando arriva, e ci preoccupiamo se non arriva. Ma va trattata con cautela: ha anima propria». Anima che così prende voce nella prima puntata della serie di podcast, che è possibile ascoltare sul Piccolo online, sull'app OnePodcast e su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Un’iniziativa per coinvolgere sempre più persone, dai lettori affezionati alle nuove generazioni, più legate a piattaforme multimediali.

"Le parole di Trieste": il podcast che racconta la città

«La bora è tante cose: l’attesa, il cielo grigio, tu che vuoi andare in via Mazzini e ti ritrovi in viale D’Annunzio. Sono piccole magie che ho iniziato a scoprire da bambino, e che tuttora mi divertono». E, dunque, buon divertimento.

Saranno Veit Heinichen e Luigi Nacci i protagonisti del secondo incontro dedicato ai podcast del Piccolo. L’appuntamento è oggi, 7 ottobre, alle 17.15 al Caffè San Marco. Dialogheranno con gli scrittori Pietro Spirito e Anna Zippel. Il giallista tedesco parlerà del suo rapporto con il caffè, diventato un podcast del titolo “Caffè - In nome del nero”. Nacci invece sarà protagonista della riflessione dedicata al Carso.