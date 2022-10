Barcolana di Trieste, domenica arriva la bora. Iscritti quasi a quota 1.600

TRIESTE Si arriva quasi a quota 1600 iscritti nel tardo pomeriggio di venerdì e cambiano le previsioni per questa Barcolana 2022 che ormai è lanciata verso lo start di domenica alle 10.30.

Sergio Nordio, meteorologo di Arpa Friuli Venezia Giulia, aggiorna con la consueta precisione i modelli predittivi e ne emerge l’arrivo di un debole fronte fin dalle primissime ore di domenica mattina, quando si assisterà ad un aumento della nuvolosità e ad un conseguente rinforzo della bora.

Il meteo nel weekend della Barcolana: domenica torna la bora moderata a Trieste

La regina del golfo pare saluterà Barcolana con un vento medio sui 10-15 nodi e raffiche che potranno raggiungere i 20-25 nodi. Potrebbe essere la cornice perfetta per consentire di migliorare quel record – nonostante il percorso sia lievemente mutato – che appartiene dal 2018 a Spirit of Portopiccolo all’epoca nelle mani del Fast and Furio Sailing Team e oggi divenuto Way of Life.

Con il numero 1420 di mascone sarà presente sulla linea di partenza Gianfranco Longhi, 85 anni compiuti, che orgogliosamente veste il titolo di “Old Sailor” della Barcolana, avendo partecipato a quasi cinquanta edizioni della Coppa d’Autunno. Quest’anno a bordo del Simun 5, che corre in classe I, sarà insieme al figlio Stefano, vicepresidente della Triestina della Vela.

«Gli darò il timone», commenta sorridendo Gianfranco, socio benemerito della Stv per esserne stato vicepresidente, presidente e ora a capo del collegio dei probiviri «io mi ritaglierò il ruolo di direttore generale. Abbiamo un ottimo equipaggio di amici tra cui spiccano Paolo Mascino, già 470ista anconetano, e gli snipisti Francesco Rossi e Paolo Lambertenghi. E’ bello accogliere nella barca di famiglia i velisti che hanno voglia di fare la Barcolana, alcuni per la prima volta, e far conoscere questa nostra manifestazione».

Il problema della cambusa non tocca questo equipaggio di amici-agonisti. «Faremo solo una merenda e un brindisi fine regata», continua Longhi, lasciando intendere che la moglie Laura potrà godersi la partenza dal balcone di casa per poi accogliere i regatanti all’ormeggio.

Intanto sul fronte agonistico si intensificano gli appuntamenti in mare. Nella prima mattina di venerdì Barcolana Fun ha dato spettacolo con imbarcazioni e surf di nuova generazione. Negli IQ Foil vince Mattia Saoncella, con il Waszp Mosè Belloni e con gli Skeeta Lorenzo Pezzini. Per il Trofeo Armatori Lega, che coinvolge il naviglio battente guidone delle sezioni della Lega Navale Italiana, un percorso a vertici fissi di poco più di cinque miglia posizionato tra il promontorio di Grignano e il Faro della Vittoria e un’arietta sui cinque nodi. Sulla quasi cinquantina di barche iscritte vince in overall Athyris di Taccheo (Lni Monfalcone), seguito dalle triestine da Tasmania e Frizzantino.

La Società Nautica Grignano, organizzatrice dello storico Trofeo Miramare – Memorial Dario Meriggi, che inserisce le prove di Barcolana One Design, è riuscita a portare a termine ben tre regate; le prime due con bora, l’ultima con la brezza da sud-ovest.

Tra i Melges 24 Forever G di Marco Pittarello si impone in tutte gare, seguito da Skorpios di Alberto Venuti e Foxy Dry di Massimiliano Antoniazzi, mentre tra i Meteor raggiunge la vetta provvisoria Engy dell’Engy Sailing Team tallonato da Pekora Nera di Davide Sampiero e Jeena di Giacomo Godone. — © RIPRODUZIONE RISERVATA