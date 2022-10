Barcolana di Trieste e la sicurezza in mare: intervista al comandante Vitale

L'ammiraglio Vincenzo Vitale, comandante della Capitaneria di porto di Trieste e e direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia, tra pochi giorni lascerà la regione per un nuovo incarico. Per lui, quindi, quella di domenica sarà l'ultima Barcolana alla guida della Guardia costiera. In questa video intervista, realizzata dalla giornalista Elisa Coloni, una sintetica fotografia della macchina della sicurezza pronta a entrare in campo per garantire lo svolgimento della regata in piena sicurezza, e un messaggio di saluto alla città.

02:35